BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall startet mit dem US-Softwarekonzern Microsoft ein Pilotprojekt zum besseren Abgleich des Stromverbrauchs. Ökostrom-Kunden können damit von einer jahresbasierten auf eine stundenbasierte Datenanalyse umstellen, wie der Konzern mitteilte. Das sogenannte 24/7-Matching soll an den Hauptsitzen der beiden Unternehmen in Schweden umgesetzt werden. Die Lösung baue auf einer Cloud-Plattform von Microsoft Azure auf und stelle eine Verbindung zwischen der Energieerzeugung und den Daten von intelligenten Zählern her, die den Verbrauch in Echtzeit messen.

Das System soll helfen, Erstellung, Erwerb und Rückgabe von Herkunftsnachweisen und Zertifikaten für erneuerbare Energieerzeugung künftig zu regeln. Statt des bisher jährlichen sei nun ein stündlicher Abgleich mit dem System für die CO2-Berichterstattung möglich, wobei auf der Grundlage des regelmäßigen Abgleichs Herkunftsnachweise abgezogen werden. Vattenfall zufolge können Energieversorger damit einfacher sehen, wie viel Ökostrom etwa pro Stunde nachgefragt wird und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung einleiten.

Die Lösung zeige sehr gut, "wie neue digitale Lösungen und Technologien eingesetzt werden können, um ein fossilfreies Leben zu ermöglichen", erklärte der Vizepräsident für strategische Entwicklungen bei Vattenfall, Andreas Regnell. "Mit dieser neuen Form der Transparenz kann man nun sehen, ob man seinem Anspruch, zu 100 Prozent regenerative Energie zu nutzen, in der jeweiligen Verbrauchsstunde gerecht wird", ergänzte der Technologiebeauftragte von Microsoft Schweden, Daniel Akenine.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 04:27 ET (09:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.