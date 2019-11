Vor den Fusionsgesprächen mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) muss das Wertpapierhaus der Sparkassen einen Gewinnrückgang verkünden.

Die Fondsgesellschaft Deka geht mit einem Gewinnrückgang in die Fusionsgespräche mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Wegen stark gestiegener Pensionsverpflichtungen sank das wirtschaftliche Ergebnis in den ersten neun Monaten um knapp sechs Prozent auf 385 Millionen Euro, wie die Dekabank am Mittwoch mitteilte.

Pensionsverpflichtungen belasteten das Ergebnis mit 117 Millionen Euro. Diese seien wegen ...

