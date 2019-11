Hamburg (ots) - Sportbegeisterte Youtube-Fans lieben den YouTube-Kanal von Red Bull mit 8,95 Millionen Abonnenten, Beauty- und Fashion-Fans Bibis BeautyPalace (5,71 Mio. Abonnenten) und Gamer den Youtube-Kanal Paluten (3,49 Mio. Abonnenten). Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor haben bereits zum dritten Mal analysiert, welche deutschen YouTube-Kanäle am erfolgreichsten sind. Datenbasis für die Auswertung sind 3.100 deutschsprachige Kanäle verschiedener Themenbereiche. Die Untersuchung basiert auf dem YouTuber-Relevanzindex von Faktenkontor.Im Bereich Nachrichten & Politik am beliebtesten ist der Kanal von SPIEGEL TV. Musikfans schwören auf die Klänge von AirwaveMusicTv. Auf den ersten Platz im Bereich Wissenschaft & Bildung schafft es der Kanal von Galileo. Der Kanal von Freshtorge ist die erste Anlaufstelle für alle Comedy-Fans.Für die Auswertung der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands hat Faktenkontor den YouTuber-Relevanzindex entwickelt. Der Index umfasst über 3.100 deutschsprachige Kanäle verschiedenster Themenbereiche. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt unter anderem die Anzahl der eingestellten Videos, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie den prozentualen Zuwachs der Aufrufe und der Abonnenten in den letzten 30 Tagen. Zeitpunkt der Datenerhebung war Frühjahr 2019.Deutschlands wichtigste YouTube-Kanäle im Detail:Automobil: JP Performancehttps://www.youtube.com/user/JPPGmbH Beauty & Fashion: BibisBeautyPalacehttps://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace Comedy: Freshtorgehttps://www.youtube.com/user/freshaltefolie Film & Unterhaltung: MySpasshttps://www.youtube.com/user/MySpassde Gaming: Palutenhttps://www.youtube.com/user/Paluten Menschen & Blogs: Jay & Aryahttps://www.youtube.com/user/LeegendaryaFilms Musik: AirwaveMusicTVhttps://www.youtube.com/user/AirwaveMusicTV Nachrichten & Politik: SPIEGEL TVhttps://www.youtube.com/user/spiegeltv Sport: Red Bullhttps://www.youtube.com/user/redbull Technologie: Clixoom Science & Fictionhttps://www.youtube.com/user/Clixoom Tiere: InsecthausTVhttps://www.youtube.com/InsecthausTV Wissenschaft & Bildung: Galileohttps://www.youtube.com/user/GalileoOffiziell Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/4444820