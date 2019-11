Die Aktie von Cronos hat am Dienstag kräftig zulegen können. Dabei profitierte der Anteilsschein unter anderem von einem Schritt des Großanteilseigners Altria.? Altria stockt bei Cronos auf? Hoffen auf Entkriminalisierung von Cannabis? Auch andere Cannabis-Aktien profitierenAuf rund 40 Prozent beläuft sich der Verlust, den Cronos-Aktionäre seit Jahresbeginn in ihren Depots haben. Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens hat seit Jahresstart 2019 massiv an Wert eingebüßt. ...

