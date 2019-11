FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES EASYJET TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1250 (1100) PENCE - BERENBERG CUTS BURFORD CAPITAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 810 (2070) PENCE - BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4540 (5700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VESUVIUS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 485 (520) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 435 (445) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7650 (6900) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.22% TO 7308 (CLOSE: 7323.80) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 200 (212) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS EASYJET WITH 'SELL' - PRICE TARGET 1240 PENCE - GOLDMAN STARTS IAG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 665 PENCE - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1260 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 490 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1120 (1050) PENCE - 'REDUCE' - PEEL HUNT RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5200 (4800) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2450 (2350) PENCE - 'TOP PICK' - RPT/RBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM'



