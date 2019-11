Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Excelra, ein Weltmarktführer im Daten- und Analysesektor, hat heute eine Gemeinschaftsinitiative mit dem in Osaka beheimateten, auf Dermatologie spezialisierten Pharmaunternehmen Maruho zur Medikamentenumnutzung verkündet.Die Vereinbarung sieht vor, dass die Datenforscher für Medikamentenumnutzung und Experten für Therapiebereiche von Excelra in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam von Maruho neuartige therapeutische Hypothesen in der Dermatologie erforschen und entwickeln. Im Rahmen der Partnerschaft erhält Maruho Zugang zu Excelras eigenentwickelter Drug Repurposing Platform (GRIP), bestehend aus Umnutzungs-Datenbank, Umnutzungs-Algorithmen, Analyse-Tools und Visualisierungs-Engine. In die GRIP-Datenbank sind enorme Mengen chemischer Daten (über 7 Millionen chemische Wirkstoffe), biologischer Daten und klinischer Daten eingeflossen (über 200.000 Datenpunkte). In Summe liefern sie mehr als 10 Millionen Verknüpfungen von 'Wirkstoff-Krankheit-Zielmolekül'.Dr. Nandu Gattu, Senior Vice President, Pharma Analytics, Excelra, sagte: "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam von Maruho an der Erweiterung ihrer Dermatologie-Pipeline. Wir verfolgen beide das Ziel, innovative Behandlungsansätze zu entwickeln, um die Lebensqualität von Millionen Patienten in der ganzen Welt zu verbessern."Informationen zu Excelra:Die Daten- und Analyselösungen von Excelra unterstützen die Innovation in den Biowissenschaften quer durch die Wertschöpfungskette von Molekül bis Vermarktung. Excelra Edge ist das Ergebnis der nahtlosen Integration von Daten, fundierter Fachkenntnis und Datenforschung. Das interdisziplinäre Team des Unternehmens hilft bei der Harmonisierung großer Mengen verschiedenartiger, unstrukturierter Daten, der Datenanalyse mithilfe zukunftsweisender KI-/ML-Technologien und der schnellen, datengestützten Entscheidungsfindung, um operative Effizienzen freizusetzen und die Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen. Als Anbieter erstklassiger Komplettlösungen hilft Excelra dabei, Silos einzureißen und Daten bzw. Analyse quer durch Omik, klinische Prüfungen und RWE zu integrieren, um neuartige Erkenntnisse und Möglichkeiten ans zu Licht bringen. Seit 17 Jahren betreut Excelra mehr als 150 Stammkunden, darunter 15 der 20 größten Pharmaunternehmen, als zuverlässiger Partner bei Daten- und Analysefragen. www.excelra.com (http://www.excelra.com/)Informationen zu MaruhoMaruho Co., Ltd., mit Firmensitz in Osaka ist das führende japanische Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung dermatologischer Produkte. Maruho besteht seit 1915 und beschäftigt 1.512 Mitarbeiter (Stand: September 2018). Im Geschäftsjahr mit Abschluss zum 30. September 2018 erwirtschaftete es einen Nettoumsatz von rund 78,57 Mrd. Yen. In Einklang mit seinem langfristigen Firmenleitbild "Spitzenleistung in der Dermatologie" sieht es Maruho als seine Aufgabe, die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen überall auf der Welt zu verbessern. www.maruho.co.jp/english/ (http://www.maruho.co.jp/english/)Pressekontakt:Dorothy Paul - Director MarketingTel.: +91-9908130236E-Mail: Dorothy.paul@excelra.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpgOriginal-Content von: Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138827/4444886