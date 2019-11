Köln (ots) - Es wird immer verrückter: Mit Tretroller und Lasergewehr stellt sich Joey Kelly in diesem Jahr im Rahmen des RTL-Spendenmarathon der "24h Roller Biathlon Challenge". Dabei geht es erst vier Runden auf einem extra für Erwachsene entwickelten Tretroller über einen 270 Meter langen Parcours. Im Anschluss gilt es mit einem Lasergewehr fünf Zielscheiben zu treffen. Und das alles 24 Stunden ohne Pause! Das Ziel: Der 47-jährige Ausdauersportler wird versuchen gemeinsam mit 20 Firmenmannschaften den Weltrekord für "die weiteste in 24 Stunden beim Tretroller-Biathlon zurückgelegte Teamstrecke" aufzustellen. Das Besondere: Joey Kelly wird die Challenge alleine bewältigen! Während sich die Teilnehmer der Firmenteams abwechseln können, muss der Ausdauersportler alleine 24 Stunden lang die Runden auf dem Tretroller drehen und im Schießstand mit dem Lasergewehr treffen. "Für mich ist die Aktion eine völlig neue Herausforderung. Ich hatte bisher erst wenig Berührungspunkte mit dem Biathlonsport und bin voller Vorfreude bei der '24h Roller Biathlon Challenge' mitzuhelfen die Zukunft von Kindern zu verbessern", so Joey Kelly. Wenn alle Sportler der 20 Teams eine kumulierte Gesamtstrecke von 4.200 Kilometern in 24 Stunden schaffen ist der Weltrekord sicher. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND wird diesen Weltrekordversuch überwachen.Jede Firma, die sich mit einem Team bei der "24h Roller Biathlon Challenge" beteiligt hat eine Startsumme in Höhe von 24.000 Euro gespendet. Alle Gelder kommen dem RTL-Spendenmarathon und damit notleidenden Kindern in Deutschland und der ganzen Welt zu Gute. RTL Charity Gesamtleiter Wolfram Kons: "Joey im Biathlon-Marathon - das wird wieder ein Volltreffer! Lustig und spannend für alle Zuschauer, knallhart für meinen Freund Joey, den irren Iren. Und das Beste: Am Ende wird wieder ganz viel Geld für Not leidende Kinder zusammenkommen. Und das ist noch wichtiger als der Weltrekord. Danke an den unkaputtbaren Joey!"Zum 15. Mal stellt sich Joey Kelly damit einer irren sportlichen Ausdauer-Herausforderung im Rahmen des RTL-Spendenmarathon. Insgesamt 15 Weltrekorde wurden generell im Zusammenhang mit der längsten Spendensendung im deutschen Fernsehen bereits erzielt, neun davon durch Joey Kelly.Die "24h Roller Biathlon Challenge" kann ab Donnerstag, ca. 18.00 live im Internet verfolgt werden: https://eventstream.rtl.de/spendenmarathon/Joey Kelly im Mediengruppe RTL PodcastIm neuen Mediengruppe RTL Podcast ist Joey Kelly zu Gast. Der 46-Jährige ist nicht nur Musiker, sondern auch Extremsportler. Nicht zuletzt sein extremer sportlicher Ehrgeiz hat ihn zu einer Legende des RTL-Spendenmarathon gemacht. Im Podcast spricht er u.a. über seine nächste Marathon-Challenge bei RTL, denn er wird vom 21. auf den 22. November am 24h-Roller-Biathlon teilnehmen, der durch das Sendezentrum der Mediengruppe RTL führt.Folge 23 des "Mediengruppe RTL Podcast" steht ab sofort im Newsroom der Mediengruppe RTL sowie auf AUDIO NOW, der neuen Audio-Plattform von RTL Radio Deutschland (kostenlos im App Store und bei Google Play), zum Abruf bereit. Außerdem bei iTunes, Spotify und Google Podcasts.Eckdaten "24h Roller Biathlon Challenge":Start: Donnerstag, 21. November 2019, live ab 18.00 Uhr während der Auftaktsendung des 24. RTL-SpendenmarathonOrt: Auf dem Freigelände und im Eingangsbereich der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln-DeutzTeams: Krombacher o.0%, HDI Versicherungen, Vodafone, FitX, okal Haus, massa haus, allkauf haus, NITRO,TVNOW, Joka, Buderus, Dorint Hotels, Bauhaus, Procter & Gamble, Fliegl, Dermaroller, WW, IKK classic, Mediengruppe RTL, Team Luke KellyEnde: Nach 24 Stunden, am 22. November 2019, live ab 18.00 Uhr während der Finalsendung des 24. RTL-SpendenmarathonPressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4444885