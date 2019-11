Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen den USA und China macht Europas Anleger mürbe. Neben erneuten Zolldrohungen geraten die Proteste in Hongkong zunehmend zum Zankapfel, was die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung am Mittwoch zunichtemachte. Der Dax rutschte um ein Prozent auf 13.095 Punkte ab und markierte damit den tiefsten Stand seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...