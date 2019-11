Berlin/London (ots) - Emarsys, das weltweit größte unabhängige Marketing-Plattform-Unternehmen, ist "Leader" im Bericht "The Forrester Wave:[TM] Cross Channel Campaign Management (Independent Platforms), Q4 2019". Das unabhängige Marktforschungsunternehmen bestätigt Emarsys eine Top-Positionierung in den Bereichen "Strategie", "Marktpräsenz" und "Aktuelles Angebot". Insgesamt kommt Emarsys auf die höchstmögliche Bewertung in 22 Kriterien. Als Gründe werden unter anderem die branchenorientierten AI-Marketing-Tools von Emarsys angeführt. Außerdem unterscheide sich Emarsys laut Bericht durch ein umfassendes CCCM-Angebot, das eine Customer Data Platform (CDP) sowie Omnichannel-Automatisierung für E-Mail-, Mobil-, Web- und Offline-Kanäle umfasst. Forrester würdigt zudem, dass Emarsys über die größte CCCM-Installationsbasis unter den betrachteten Unternehmen verfügt. Im Vergleich zu den anderen Anbietern decke Emarsys außerdem breitere geografische und vertikale Anwendungsspektren ab.



Emarsys bietet ein vollständiges Customer Lifecycle Marketing und AI-basierte Kampagnenempfehlungen für marketingtreibende Unternehmen in Retail und eCommerce, wobei sich aktuell weitere Branchen in der Entwicklung befinden. Der Bericht empfiehlt: "B2C-Marketer, die Kampagnen zur Kundengewinnung und -bindung sowie Loyalitätsprogramme personalisiert über einen vielfältigen Kanalmix ausspielen, sollten Emarsys in ihren Auswahlprozess aufnehmen". Ein Referenzkunde von Emarsys bestätigte Forrester, dass "sowohl das Datenmanagement als auch die Kampagnenautomatisierung mit Emarsys sehr überzeugend sind". Zudem schätze der Kunde den Zugang zu einem dedizierten, für ihn zuständigen Customer Success Manager, der über die notwendige Branchenexpertise verfüge, um ihn bestmöglich in seinem Business zu unterstützen.



"Wir wachsen stetig und sind in wichtigen Branchen-Reports als ein führendes MarTech-Unternehmen positioniert. Wir freuen uns sehr, dass Forrester unsere Expertise und unsere richtungsweisenden Innovationen, die verlässliche Bereitstellung unserer Lösung und den Support, den wir unseren Kunden und Partnern weltweit bieten, anerkennt", sagt Raj Balasundaram, SVP AI bei Emarsys. "Die aktuelle Bewertung zeigt unsere Stärke in den Bereichen Omnichannel, AI, Customer Data Analytics sowie Kampagnenumsetzung und -strategie. Damit unterstützen wir unsere Kunden dabei, bestmögliche Geschäftsergebnisse zu erzielen."



https://www.emarsys.com/de/resources/whitepapers/2019-forrester-wave-cross-channel-campaign-management-report/?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=CCCM



