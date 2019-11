Hamburg (ots) - Brigitte Huber, Chefredakteurin der BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO, wird zum 1. Dezember zusätzlich die Chefredaktion des People- und Lifestylemagazins GALA übernehmen. Mit ihr kommt Bella Lesnik, Moderatorin von 'RTL Exclusiv - Das Starmagazin' als Editor-at-Large mit an Bord, die diese Funktion zusätzlich zu ihren Aufgaben bei RTL übernimmt. Ihre Position wird neu geschaffen. Doris Brückner wird weiterhin als Chefredakteurin von GALA und BRIGITTE Digital tätig sein. Zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als stellvertretender Chefredakteur wird Hans-Peter Junker Leiter der Redaktion.Das neue GALA-Führungsteams wird sich um die Verknüpfung von Inhalten in den Kanälen TV, Digital und Print kümmern. Über diese strategische Allianz der Marken GALA und RTL Exclusiv wollen die Mediengruppe RTL und Gruner + Jahr ihre herausragende Marktposition im People-Journalismus in Deutschland weiter stärken.Anne Meyer-Minnemann, seit 2014 Chefredakteurin der GALA, gibt die Chefredaktion ab und kümmert sich zukünftig im Namen der G+J-Geschäftsführung um das Thema "Diversity".Brigitte Huber ist seit 2013 alleinige Chefredakteurin der BRIGITTE und verantwortet sämtliche Inhalte der BRIGITTE-Familie (BRIGITTE, BRIGITTE WOMAN, BRIGITTE MOM, BRIGITTE WIR, BRIGITTE BE GREEN, BRIGITTE LEBEN). Seit 2015 ist sie außerdem Chefredakteurin der Zeitschrift BARBARA und seit Oktober 2018 auch von GUIDO.Bella Lesnik hat zunächst Grundschullehramt an der TU Braunschweig studiert und ist seit 2005 als TV- und Radiomoderatorin aktiv. Sie begann beim Lokalradio Antenne Unna, wechselte dann zu 1Live und YOU FM. Für den TV-Sender Sky moderierte Lesnik die Sendung "Samstag LIVE!" und wechselte im August 2013 zur "Lokalzeit OWL" im WDR Fernsehen. Seit 2015 ist sie neben Frauke Ludowig bei 'RTL Exclusiv - Das Starmagazin' zu sehen.Iliane Weiß, G+J-Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Brigitte Huber ist eine der erfahrensten und erfolgreichsten Chefredakteurinnen und gleichzeitig eine starke Führungspersönlichkeit. Ich bin sicher, dass sie auch die Aufgaben bei der GALA mit Bravour meistern wird und wünsche ihr dabei alles Gute. Im digitalen Bereich steht ihr Doris Brückner zur Seite, die als anerkannte Journalistin und Digitalexpertin GALA weiter voranbringen wird. Komplettiert wird das Führungsteam durch Hans-Peter Junker, der in seiner neu geschaffenen Position als Leiter der Redaktion seine jahrelange journalistische Expertise und Erfahrung als Blattmacher noch stärker einbringen kann."Weiß weiter: "Ich freue mich sehr, dass wir Bella Lesnik für die neue Aufgabe begeistern konnten. Sie wird gemeinsam mit Brigitte Huber und dem GALA-Führungsteam der GALA durch ihre People-, TV- und Radioerfahrung neue Impulse geben. Damit stärken sich die Auftritte von GALA und RTL Exclusiv gegenseitig durch crossmediale Ausspielung der interessantesten People-Geschichten in TV, Print und Digital. An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr, welche Kraft und welche Möglichkeiten in der Zusammenarbeit von Gruner + Jahr und RTL liegen."Pressekontakt:Stellv. Leitung MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/4444974