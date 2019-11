Die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch den US-Kongress belastet das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen China und den USA noch zusätzlich.Washington - Die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch den US-Kongress hat das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen China und den USA noch zusätzlich belastet. Aus Protest wurde der US-Geschäftsträger in Peking ins chinesische Aussenministerium einbestellt. China droht mit "Gegenmassnahmen". Bei den Unruhen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion dauerte...

