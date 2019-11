DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 12:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,78 EUR 1217,8 EUR 121,86 EUR 18035,28 EUR 121,86 EUR 1462,32 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 4630,68 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 365,58 EUR 121,86 EUR 365,58 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 4508,82 EUR 121,86 EUR 731,16 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 974,88 EUR 121,86 EUR 1827,9 EUR 121,86 EUR 1584,18 EUR 121,9 EUR 8045,4 EUR 121,92 EUR 365,76 EUR 121,98 EUR 243,96 EUR 121,98 EUR 609,9 EUR 121,98 EUR 243,96 EUR 121,98 EUR 2805,54 EUR 122 EUR 2806 EUR 122 EUR 12078 EUR 122 EUR 5246 EUR 122 EUR 3782 EUR 122 EUR 10980 EUR 121,96 EUR 1341,56 EUR 121,96 EUR 2805,08 EUR 122 EUR 19642 EUR 121,88 EUR 6581,52 EUR 121,88 EUR 975,04 EUR 121,88 EUR 2803,24 EUR 121,88 EUR 1340,68 EUR 121,9 EUR 9995,8 EUR 121,9 EUR 2803,7 EUR 121,9 EUR 6826,4 EUR 121,82 EUR 4141,88 EUR 121,82 EUR 10111,06 EUR 121,82 EUR 8040,12 EUR 121,82 EUR 2801,86 EUR 121,82 EUR 6943,74 EUR 121,82 EUR 5481,9 EUR 121,76 EUR 1826,4 EUR 121,7 EUR 1703,8 EUR 121,7 EUR 5354,8 EUR 121,7 EUR 5476,5 EUR 121,72 EUR 2434,4 EUR 121,72 EUR 2799,56 EUR 121,62 EUR 3283,74 EUR 121,62 EUR 10337,7 EUR 121,62 EUR 6324,24 EUR 121,6 EUR 364,8 EUR 121,7 EUR 15090,8 EUR 121,7 EUR 2677,4 EUR 121,7 EUR 243,4 EUR 121,7 EUR 2677,4 EUR 121,68 EUR 15331,68 EUR 121,68 EUR 2798,64 EUR 121,72 EUR 17771,12 EUR 121,72 EUR 5599,12 EUR 121,72 EUR 4990,52 EUR 121,66 EUR 973,28 EUR 121,66 EUR 10949,4 EUR 121,66 EUR 7177,94 EUR 121,7 EUR 14482,3 EUR 121,74 EUR 608,7 EUR 121,76 EUR 12906,56 EUR 121,76 EUR 2800,48 EUR 121,74 EUR 121,74 EUR 121,74 EUR 2800,02 EUR 121,74 EUR 1095,66 EUR 121,74 EUR 2800,02 EUR 121,74 EUR 1095,66 EUR 121,78 EUR 2070,26 EUR 121,78 EUR 7185,02 EUR 121,78 EUR 4140,52 EUR 121,78 EUR 5236,54 EUR 121,82 EUR 16323,88 EUR 121,82 EUR 609,1 EUR 121,8 EUR 1948,8 EUR 121,8 EUR 2801,4 EUR 121,8 EUR 2801,4 EUR 121,84 EUR 2802,32 EUR 121,84 EUR 1827,6 EUR 121,94 EUR 731,64 EUR 121,96 EUR 5854,08 EUR 121,96 EUR 16952,44 EUR 121,94 EUR 3170,44 EUR 121,94 EUR 12315,94 EUR 121,94 EUR 5487,3 EUR 121,98 EUR 975,84 EUR 122 EUR 7198 EUR 122 EUR 4270 EUR 122,02 EUR 3294,54 EUR 122,02 EUR 5856,96 EUR 122,02 EUR 5002,82 EUR 121,98 EUR 121,98 EUR 121,98 EUR 1341,78 EUR 121,98 EUR 243,96 EUR 121,98 EUR 731,88 EUR 121,98 EUR 487,92 EUR 122,02 EUR 122,02 EUR 122 EUR 19154 EUR 122 EUR 7564 EUR 122,04 EUR 5857,92 EUR 122,04 EUR 2806,92 EUR 122,04 EUR 5491,8 EUR 122,04 EUR 5491,8 EUR 122 EUR 19886 EUR 122 EUR 244 EUR 122 EUR 20740 EUR 121,98 EUR 20492,64 EUR 122,14 EUR 3908,48 EUR 122,14 EUR 2809,22 EUR 122,14 EUR 1221,4 EUR 122,08 EUR 976,64 EUR 122,08 EUR 12085,92 EUR 122,2 EUR 18696,6 EUR 122,22 EUR 20655,18 EUR 122,18 EUR 10996,2 EUR 122,22 EUR 1344,42 EUR 122,26 EUR 19806,12 EUR 122,26 EUR 8802,72 EUR 122,26 EUR 6357,52 EUR 122,26 EUR 4279,1 EUR 122,26 EUR 5012,66 EUR 122,26 EUR 2811,98 EUR 122,26 EUR 1344,86 EUR 122,26 EUR 4645,88 EUR 122,24 EUR 11001,6 EUR 122,14 EUR 6107 EUR 122,14 EUR 1465,68 EUR 122,14 EUR 10259,76 EUR 122,1 EUR 2686,2 EUR 122,1 EUR 1953,6 EUR 122,1 EUR 3174,6 EUR 122,1 EUR 2808,3 EUR 122 EUR 18300 EUR 122 EUR 4636 EUR 122 EUR 5490 EUR 122 EUR 3416 EUR 122 EUR 6222 EUR 121,84 EUR 7554,08 EUR 121,84 EUR 5117,28 EUR 121,84 EUR 5482,8 EUR 121,84 EUR 17301,28 EUR 121,88 EUR 16575,68 EUR 121,88 EUR 1950,08 EUR 121,86 EUR 3777,66 EUR 121,86 EUR 2802,78 EUR 121,86 EUR 4386,96 EUR 121,86 EUR 3777,66 EUR 121,86 EUR 15841,8 EUR 121,84 EUR 3411,52 EUR 121,84 EUR 2436,8 EUR 121,84 EUR 14011,6 EUR 121,9 EUR 19138,3 EUR 121,92 EUR 487,68 EUR 121,84 EUR 2802,32 EUR 121,84 EUR 3289,68 EUR 121,82 EUR 19491,2 EUR 121,82 EUR 2558,22 EUR 121,82 EUR 1949,12 EUR 121,82 EUR 7309,2 EUR 121,82 EUR 2436,4 EUR 121,82 EUR 5969,18 EUR 121,82 EUR 6821,92 EUR 121,82 EUR 5603,72 EUR 121,82 EUR 121,82 EUR 121,82 EUR 487,28 EUR 121,8 EUR 7064,4 EUR 121,8 EUR 8404,2 EUR 121,8 EUR 243,6 EUR 121,8 EUR 4263 EUR 121,74 EUR 11687,04 EUR 121,74 EUR 8156,58 EUR 121,68 EUR 15453,36 EUR 121,68 EUR 2311,92 EUR 121,68 EUR 1095,12 EUR 121,76 EUR 10836,64 EUR 121,76 EUR 3652,8 EUR 121,76 EUR 2313,44 EUR 121,74 EUR 608,7 EUR 121,74 EUR 19113,18 EUR 121,88 EUR 7312,8 EUR 121,88 EUR 4631,44 EUR 121,88 EUR 5606,48 EUR 121,92 EUR 14020,8 EUR 121,92 EUR 4876,8 EUR 121,92 EUR 5608,32 EUR 121,92 EUR 2316,48 EUR 121,92 EUR 6949,44 EUR 121,76 EUR 15098,24 EUR 121,76 EUR 4383,36 EUR 121,84 EUR 1462,08 EUR 121,84 EUR 9381,68 EUR 122,02 EUR 17814,92 EUR 122,02 EUR 20011,28 EUR 122,08 EUR 19288,64 EUR 122,06 EUR 17820,76 EUR 122,1 EUR 122,1 EUR 122,1 EUR 1465,2 EUR 122,12 EUR 10502,32 EUR 122,12 EUR 366,36 EUR 122,16 EUR 3298,32 EUR 122,16 EUR 6352,32 EUR 122,16 EUR 2809,68 EUR 122,16 EUR 4031,28 EUR 122,16 EUR 977,28 EUR 122,22 EUR 9899,82 EUR 122,22 EUR 122,22 EUR 122,22 EUR 10266,48 EUR 122,32 EUR 9174 EUR 122,32 EUR 11008,8 EUR 122,18 EUR 4765,02 EUR 122,18 EUR 10996,2 EUR 122,18 EUR 3543,22 EUR 122,14 EUR 18321 EUR 122,14 EUR 2320,66 EUR 122,1 EUR 14041,5 EUR 122,1 EUR 5372,4 EUR 122,1 EUR 1587,3 EUR 122,1 EUR 5128,2 EUR 122,14 EUR 4152,76 EUR 122,14 EUR 977,12 EUR 122,14 EUR 4152,76 EUR 122,14 EUR 1343,54 EUR 122,14 EUR 10381,9 EUR 122,04 EUR 15865,2 EUR 122,04 EUR 2806,92 EUR 122,04 EUR 18672,12 EUR 122,22 EUR 18333 EUR 122,22 EUR 855,54 EUR 122,38 EUR 2202,84 EUR 122,38 EUR 3059,5 EUR 122,38 EUR 11014,2 EUR 122,38 EUR 856,66 EUR 122,36 EUR 3670,8 EUR 122,32 EUR 16390,88 EUR 122,32 EUR 3424,96 EUR 122,24 EUR 19802,88 EUR 122,34 EUR 15292,5 EUR 122,48 EUR 12125,52 EUR 122,48 EUR 1347,28 EUR 122,48 EUR 6736,4 EUR 122,46 EUR 1959,36 EUR 122,46 EUR 2816,58 EUR 122,46 EUR 1469,52 EUR 122,5 EUR 18007,5 EUR 122,5 EUR 18865 EUR 122,5 EUR 2817,5 EUR 122,5 EUR 2327,5 EUR 122,54 EUR 3676,2 EUR 122,54 EUR 10170,82 EUR 122,54 EUR 18748,62 EUR 122,54 EUR 6004,46 EUR 122,54 EUR 3186,04 EUR 122,54 EUR 1470,48 EUR 122,54 EUR 7107,32 EUR 122,58 EUR 5638,68 EUR 122,58 EUR 6496,74 EUR 122,5 EUR 3185 EUR 122,42 EUR 13711,04 EUR 122,42 EUR 2325,98 EUR 122,42 EUR 4774,38 EUR 122,52 EUR 8453,88 EUR 122,52 EUR 7963,8 EUR 122,52 EUR 1347,72 EUR 122,52 EUR 735,12 EUR 122,54 EUR 19728,94 EUR 122,56 EUR 2818,88 EUR 122,58 EUR 9928,98 EUR 122,52 EUR 17765,4 EUR 122,52 EUR 15437,52 EUR 122,52 EUR 2817,96 EUR 122,52 EUR 122,52 EUR 122,52 EUR 1592,76 EUR 122,44 EUR 11019,6 EUR 122,44 EUR 8203,48 EUR 122,46 EUR 3796,26 EUR 122,46 EUR 8082,36 EUR 122,46 EUR 5633,16 EUR 122,46 EUR 7225,14 EUR 122,46 EUR 4531,02 EUR 122,62 EUR 7970,3 EUR 122,72 EUR 859,04 EUR 122,72 EUR 736,32 EUR 122,72 EUR 1718,08 EUR 122,72 EUR 2822,56 EUR 122,7 EUR 1717,8 EUR 122,7 EUR 7852,8 EUR 122,7 EUR 3803,7 EUR 122,7 EUR 1595,1 EUR 122,7 EUR 3067,5 EUR 122,64 EUR 4047,12 EUR 122,64 EUR 11528,16 EUR 122,64 EUR 2330,16 EUR 122,58 EUR 3554,82 EUR 122,58 EUR 1716,12 EUR 122,58 EUR 1593,54 EUR 122,58 EUR 3064,5 EUR 122,62 EUR 9932,22 EUR 122,62 EUR 1471,44 EUR 122,62 EUR 6989,34 EUR 122,62 EUR 17779,9 EUR 122,46 EUR 11878,62 EUR 122,44 EUR 3795,64 EUR 122,44 EUR 4040,52 EUR 122,44 EUR 10529,84 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0898 EUR 1922181,2800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55029 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0171 2019-11-20/12:12