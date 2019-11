Single Day, Black Friday, Cyber Monday.... Die kommenden Wochen bringen zahlreiche Rabatte und Werbeaktionen und man weiß gar nicht, wo man suchen soll, um die besten Angebote zu finden.

IKOULA Spezialist für dedizierte Server, Outsourcing und die Cloud in Frankreich möchte die Festtage mit dem Start der "IKOULA DAYS verlängern: ganze zwei Wochen lang werden erhebliche Einsparungen bei dedizierten Servern geboten.

Vom 18. November bis 2.Dezember 2019 erhalten Benutzer bei jeder Bestellung eines dedizierten Servers aus der Agile-Reihe einen Rabatt von 10 €/Monat auf Lebenszeit. (*)

Die Server der Agile-Reihe sind sehr vielseitig und wahre "War Machines", deren zahlreiche Optionen an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Mit 8 bis 64 GB RAM, Intel-Core- oder Intel-Xeon-Prozessoren und SSD- oder SATA-Festplatten sind diese Server zu einem sehr attraktiven Preis erhältlich und ideal zum Testen von KI- und Blockchain-Projekten, aber auch perfekt für die Speicherung, E-Mails oder sogar Spiele geeignet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von IKOULA unter: https://www.ikoula.com/en/dedicated-server?utm_source=businesswire&utm_medium=text&utm_campaign=ikouladays

(*)Das Angebot ist auf zwischen dem 11/11/19 und dem 02/12/19 getätigte Bestellungen beschränkt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es sind 1.000 Coupons verfügbar, maximal 4 Coupons pro Person, ein Coupon pro Bestellung und pro Server. Dieses Angebot umfasst alle Bestellungen eines neuen dedizierten Servers aus der Agile-Reihe, nur mit monatlicher Abonnementlaufzeit, außer Verlängerung.

ÜBER IKOULA

IKOULA, seit 1998 Vorreiter der Cloud in Frankreich, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch im Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie steht, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120005411/de/

Contacts:

IKOULA:

Laurane VASSOR ARCARO +33 1 84 01 02 69

lvassorarcaro@ikoula.com