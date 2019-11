Hofheim-Wallau (ots) - IKEA Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2019 (1. September 2018 bis 31. August 2019) mit einem Einzelhandels-Umsatz von 5,278 Milliarden Euro ab, was einem Zuwachs von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Online-Umsatz betrug 494 Millionen Euro und wuchs um 33,2 Prozent. Der Online-Anteil am Gesamtumsatz belief sich auf 9,4 Prozent - 2 Prozent mehr als im Vorjahr. IKEA Food steigerte seinen Umsatz um 4,5 Prozent auf 250 Millionen Euro.Insbesondere die Bereiche Wohnzimmer und Küche wuchsen zweistellig und trugen damit wesentlich zum Wachstum von IKEA Deutschland bei; auch das Segment "Arbeitsplatz" entwickelte sich sehr positiv. Innovationen im Bereich Smart Home mit völlig neuen Produkten wie der SYMFONISK Kollektion - einer Leuchte oder eines Regals, die gleichzeitig Wifi-Lautsprecher sind - waren ebenfalls wesentliche Erfolgsfaktoren. Dennis Balslev, Geschäftsführer von IKEA Deutschland: "Es ist uns gelungen, im abgelaufenen Geschäftsjahr allein in den bestehenden Einheiten ein signifikantes Wachstum zu erreichen. Damit zeigt sich, dass unsere Strategie, sich auf den Ausbau des Online-Geschäftes und die nahtlose Verknüpfung aller Kanäle zu konzentrieren, bei unseren Kunden gut angekommen ist."Stationärer und Online-Handel wachsen weiterDie Besucherzahl in den 53 deutschen Einrichtungshäusern ist mit rund 97,7 Millionen Menschen leicht gestiegen. Deutlich gestiegen, nämlich um 14,5 Prozent, ist die Zahl der Online-Besucher: 327,7 Millionen Menschen ließen sich auf IKEA.de vom Angebot des schwedischen Einrichtungs-unternehmens inspirieren. 50,3 Millionen Kunden kauften im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem der 53 Einrichtungshäuser ein. Damit ist die Kundenzahl in den IKEA Häusern leicht zurückgegangen (-5,1 %), gleichzeitig konnte das Unternehmen den Durchschnittsbon im stationären Handel um 11,2 Prozent auf 99,97 Euro steigern. Zusätzlich kauften 3 Millionen Menschen (+50,3 %) online für durchschnittlich 163,64 Euro (-12 %) ein. Dennis Balslev: "Zusammenfassend kann man sagen, dass weniger Menschen mehr in unseren Einrichtungshäusern gekauft haben. Im selben Zeitraum kauften mehr Kunden online, teilweise während sie sich bei IKEA aufhielten. Dieser Trend belegt eindeutig die unangefochtene Bedeutung unserer Einrichtungshäuser und zeigt, dass die Kunden heute nicht mehr zwischen Online- und Offline-Kanälen unterscheiden."IKEA konnte seinen Marktanteil in Deutschland auf 8,4 Prozent steigern. Gemessen am weltweiten Ingka Einzelhandelsumsatz von 36,7 Milliarden Euro (+5 %) ist Deutschland nach wie vor der größte Markt mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 14 Prozent, gefolgt von den USA und Frankreich.Investitionen in Einrichtungshäuser und das Fulfillment-NetzIKEA Deutschland investierte im abgelaufenen Geschäftsjahr 269 Millionen Euro. Die größten Projekte waren der Neubau des Einrichtungshauses in Karlsruhe, das im Sommer 2020 eröffnet werden soll, das Distributionszentrum in Elsdorf bei Hamburg, der Erwerb von Logistikflächen in Rüsselsheim sowie der Umbau der Schlafzimmer-Abteilungen in den Einrichtungshäusern.Kooperation mit TaskRabbit für flexiblere ServiceleistungenUm den Kunden in Zukunft einen noch besseren Service anbieten zu können, startet IKEA am 26. November zunächst in den Regionen Rhein-Ruhr und Berlin eine Kooperation mit TaskRabbit, einer Online-Plattform, die private Auftraggeber und selbstständige Dienstleister zusammenbringt. TaskRabbit ist eine 100%ige Tochter der Ingka Gruppe. Im Jahr 2020 soll der Rollout des Angebots schrittweise auf weitere Metropolregionen in Deutschland stattfinden. Dort, wo TaskRabbit verfügbar ist, wird IKEA zukünftig seinen Kunden TaskRabbit für die Möbelmontage empfehlen.Über die Ingka GruppeDie Ingka Gruppe (Ingka Holding B.V. und verbundene Gesellschaften) ist eine von elf verschiedenen Unternehmensgruppen, die im Rahmen von Franchiseverträgen mit Inter IKEA Systems B.V. das IKEA Einzelhandelsgeschäft betreiben und in ihrem Eigentum halten. Die Ingka Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche untergliedert: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Die Ingka Gruppe ist ein strategischer Partner im IKEA Franchisesystem, der 374 IKEA Einrichtungshäuser in 30 Ländern betreibt. Im GJ19 besuchten insgesamt 839 Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 2,6 Milliarden Nutzer die Internetseite IKEA.com www.ikea.com. Die Ingka Gruppe folgt der IKEA Vision, einen besseren Alltag für die vielen Menschen zu schaffen und ein breites Sortiment an schönen, funktionalen Einrichtungsprodukten zum niedrigen Preis anzubieten, den sich möglichst viele Menschen leisten können.Über IKEA DeutschlandSeit 1974 ist IKEA in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir IKEA Einrichtungshäuser an 53 Standorten. In Deutschland beschäftigen wir rund 19.850 Mitarbeiter und gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der IKEA Vision: "Den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen."