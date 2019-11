Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Innerhalb der CDU gibt es einen wachsenden Widerstand gegen eine Teilnahme des chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes, sagte ein hochrangiger Parteifunktionär am Mittwoch. Auf dem am Freitag beginnenden Parteitag könnte es Zustimmung für einen Antrag von CDU-Mitgliedern geben, der den Ausschluss von Huawei fordert. Damit würde sich die CDU gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Bundesregierung stellen.

Kritiker fürchten, dass Peking die chinesische Technologie für Spionageaktivitäten oder Cyberangriffe nutzen könnte. Für den Parteitag gibt es mehrere Anträge, die den 5G-Netzausbau durch Huawei ablehnen und eine Befassung im Bundestag fordern. Ein Initiativantrag will beim 5G-Aubaus nur solche Ausrüster zugelassen, "die nicht unter dem Einfluss undemokratischer Staaten" stehen. Damit würde Huawei ausgeschlossen werden.

"Die Sorge über eine alleinige Ausrüstung Deutschlands im 5G-Bereich durch den Anbieter Huawei oder durch einen anderen chinesischen Anbieter ist in der CDU groß", sagte der Parteifunktionär, der nicht namentlich genannt werden wollte. Auch in den Reihen der SPD wächst der Widerstand. Ein Kompromiss bei Sicherheit und europäischer Eigenständigkeit dürfe es beim Ausbau von 5G nicht geben, sagte der SPD-Abgeordnete Falko Mohrs. Der SPD-Abgeordnet Nils Schmid lehnt Huawei ebenfalls ab.

Mit Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich zudem ein Regierungsmitglied gegen Huawei ausgesprochen. "Wenn es um die Sicherheit kritischer Infrastruktur in unserem Land geht, können wir es uns nicht leisten, die politischen und rechtlichen Realitäten auszublenden, denen ein Anbieter unterworfen ist", sagte Maas dem Handelsblatt.

Merkel hat wiederholt den Ausschluss eines einzelnen Unternehmens vom 5G-Ausbau abgelehnt. Stattdessen hat die Bundesregierung strenge Sicherheitsanforderungen aufgestellt, die ständig überprüft werden sollen. Man wolle keinen Akteur, kein Unternehmen von vornherein ausschließen, sondern stattdessen einen Katalog erweiterter, strenger Sicherheitsanforderungen aufstellen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch, dass sich die Position der Bundesregierung zu Huawei nicht geändert habe. Man werde bei den Sicherheitsstandards ansetzen und den Sicherheitsbehörden "vertrauen", sagte Seibert. 5G gilt wegen seiner hohen Datenrate und der geringen Reaktionszeiten als Grundlage für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren und virtuelle Realität. Huawei ist bei der 5G-Technologie führend.

Experten hatten vergangene Woche bei einer Anhörung im Bundestag betont, beim Umgang mit der 5G-Technologie bleibe auch bei der Umsetzung einer im Leitfaden des Bundes vorgesehenen Zertifizierung ein Risiko vorhanden. "Eine Zertifizierung wird das Restrisiko reduzieren, aber das Restrisiko nicht beseitigen können", hatte der stellvertretende Direktor des Digital Society Instituts der European School of Management and Technology Berlin (ESMT), Martin Schallbruch, gesagt.

