Immer mehr Anleger wollen mit ihrem Vermögen nicht nur Rendite erwirtschaften, sondern gleichzeitig verantwortlich und nachhaltig investieren. Dieser Trend nimmt gleich aus mehreren Gründen Fahrt auf und ist nicht nur für Stiftungen wichtig.Zahlreiche Investoren wie Pensionskassen, Stiftungen oder Staatsfonds und auch viele Family Offices wollen direkt über ihr finanzielles Engagement in Fonds Wirkung erzielen, setzen also auf so genanntes Impact Investing. Neben dem guten Gewissen unterstreichen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Investments, die nach ESG-Kriterien und im Sinne der von den Vereinten Nationen definierten Global Goals erfolgen, Kursrisiken ganz überwiegend senken und Mehrertrag generieren. Und schließlich rückt eine Gesetzesinitiative der Europäischen Kommission verantwortliche Anlagen in den Fokus: Der Kapitalmarkt soll durch gesetzliche Vorgaben dahingehend gelenkt werden, vermehrt auf ESG-konforme Anlagen zu setzen.

