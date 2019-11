Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die FAM Frankfurt Asset Management AG hat am 08.11.2019 gemeinsam mit der Axxion S.A. einen neuen Prämienstrategie-Fonds aufgelegt, so die Axxion S.A. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für die Basisverzinsung sorgt dabei ein breit gestreutes Bondportfolio aus Investmentgrade-Anleihen, Crossover-Bonds (BBB/BB-Rating) und Euro-Hochzinsanleihen. Der eigentliche Mehrwert kommt durch die Optionserträge zustande, die sich aus Verkauf von Put-Optionen auf Aktien und Aktienindizes an Terminbörsen wie z.B. der Eurex (Stillhaltergeschäfte) ergeben. ...

