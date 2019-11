München (ots) - Felix Neureuther ist neuer ARD-Experte für den alpinen SkisportMit Biathlon, Langlauf, Skispringen, Rodeln und der NordischenKombination startet am Samstag, 30. November, ab 9:55 Uhr dieWintersportsaison 2019/20 im Ersten. Bis zum 15. März 2020 erwartendie Zuschauerinnen und Zuschauer über 200 Live-Stunden an insgesamt29 Sendetagen im Ersten sowie etwa 100 Stunden im Livestream beisportschau.de. 18 verschiedene Sportarten werden von 15 ARD-Teamsbetreut.Neben den bekannten Wintersport-Experten Magdalena Neuner und KatiWilhelm für die Biathlon-Übertragungen sowie Dieter Thoma fürSkispringen ist Felix Neureuther neu im Team der ARD. Erst im März2019 hat er seine Karriere im alpinen Skizirkus beendet. Nun schlägtFelix Neureuther beruflich ein neues Kapitel auf. Im Ersten ist der35-Jährige ab dieser Saison Experte für den alpinen Skisport. An derSeite der Moderatoren Julia Scharf und Markus Othmer wird FelixNeureuther die Rennen seiner ehemaligen Konkurrenten analysieren.Sein Anliegen dabei ist es, "dem Zuschauer die Faszination Skisportnäherzubringen und technische Dinge möglichst einfach zu erklären."Zu den Höhepunkten der Wintersportsaison zählen die alpinenSki-Weltcups mit dem legendären Hahnenkamm-Rennen der Herren am 25.Januar in Kitzbühel (Österreich) und dem Weltcup der Damen am 8./9.Februar in Garmisch-Partenkirchen.Die Biathletinnen und Biathleten tragen vom 12. bis 23. Februar ihreWeltmeisterschaften im italienischen Antholz aus. DasSaison-Highlight für die Skispringer ist die Vierschanzentournee vom28. Dezember bis 6. Januar. Und die Bob- und Skeleton-Piloten freuensich auf die Heim-WM vom 17. Februar bis 1. März 2020 im sächsischenAltenberg.Auch in diesem Jahr finden Wintersportfans aktuelle Informationenüber alle Entscheidungen der neuen Saison online bei Sportschau.deund in der "Sportschau"-App. Die Höhepunkte werden auf den Accountsder "Sportschau" auch in den Sozialen Medien verbreitet. Der ARD Textinformiert wie gewohnt ausführlich ab Seite 200.Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft im Presseservice des Ersten unterhttps://presse.daserste.dePressefotos der ARD-Expertinnen und -Experten unter ard-foto.deIm Internet: www.sportschau.de/sp/wintersport Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deSwantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23789, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4445125