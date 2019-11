Im vergangenen Geschäftsjahr kauften weniger Kunden Möbel oder Accessoires bei Ikea als noch im Vorjahr. Und trotzdem stieg der Umsatz des Möbelhändlers in Deutschland. Das liegt in erster Linie am starken Onlinehandel.

Der Möbelhändler Ikea bleibt in Deutschland auch dank des boomenden Online-Geschäfts auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2019 (31. August) um 5,5 Prozent auf 5,278 Milliarden Euro und damit stärker als im Jahr zuvor, wie die deutsche Tochter des Konzerns am Mittwoch in Hofheim bei Frankfurt berichtete. Weltweit hatte der in Schweden gegründete Möbelriese beim Umsatz um 5,0 Prozent auf rund 36,7 Milliarden Euro ...

