Von Anne Steele

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Apples Musik-Streamingdienst berieselt künftig auch Einkaufsstraßen sowie Restaurant- und Hotelgäste: Apple Music bietet nun auch Musik für gewerbliche Kunden an. Der Konzern - mittlerweile der nach Kunden zweitgrößte Anbieter von gestreamter Musik für Endverbraucher - hat eine Partnerschaft mit der Playnetwork Inc geschlossen, die auf die Bereitstellung von Musik für kommerzielle Zwecke spezialisiert ist. Apple unterhält bereits eine Pilotversion, die in Läden von Levi Strauss und Harrods zum Einsatz kommt.

Playnetwork kümmert sich um die Lizenzierung und den Betrieb des neuen Dienstes mit dem Namen "Apple Music for Business", der sich deutlich von dem Angebot für Endverbraucher unterscheidet. Apple selbst kümmert sich um die Zusammenstellung der Playlists für die Kunden.

Playnetwork ist einer der größten Anbieter von Musik für Geschäfte, Restaurants und Hotels. Zu den Kunden zählen etwa Starbucks und Estee Lauder. Die Lizenzen für das Abspielen von Musik in einem geschäftlichen Umfeld sind deutlich teurer und damit lukrativer für die Rechteinhaber als es bei Apple Music oder Spotify der Fall ist.

Unternehmen wie Mood Media, Sirius XM Holdings und Soundtrack Your Brand bieten Musik-Streaming für Unternehmen in den USA zu Preisen von rund 25 bis 35 US-Dollar im Monat pro Standort an. Die Dienste für Endkunden nehmen rund 10 Dollar im Monat für einen Kunden.

Playnetwork wollte den Preis für Apple Music for Business nicht nennen. Das Unternehmen teilte lediglich mit, dass es ein konkurrenzfähiger Preis sein würde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 07:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.