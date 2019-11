Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland herrscht nach einer neuen Studie weiter ein großer Mangel an Arbeitskräften in technischen Berufen, auch wenn die Lücke im Jahresvergleich deutlich kleiner geworden ist. Den Unternehmen fehlten im Oktober 263.000 Arbeitskräfte im Bereich von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ("Mint"), teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit.

Konjunkturbedingt habe sich die Lücke zwar binnen Jahresfrist um 22 Prozent verkleinert, dennoch bedeute der aktuelle Stand den dritthöchsten Oktober-Wert nach 2017 und 2018, als die "Mint-Lücke" bei 295.500 und 337.900 Arbeitskräften lag. "Der branchenübergreifende Fachkräftemangel bedroht die Innovationsstärke der deutschen Wirtschaft", erklärte das Institut.

Besonders betroffen sei der Arbeitsmarkt für Informationstechnologie (IT): Im Oktober 2019 betrug die Lücke zwischen Fachkräftenachfrage und -angebot dort den Angaben zufolge 52.100 Personen. Im Vorjahr habe der IT-Anteil am gesamten Fachkräftemangel erst knapp 17 Prozent betragen. Als Grund für diesen Trend nannten die Forscher eine fortschreitende Digitalisierung und eine damit verbundene starke Nachfrage nach IT-Fachwissen. "Die Firmen stellen ein, wo sie können", erklärten sie.

Eine Option sei deswegen die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, zum Beispiel von Akademikern aus Drittstaaten wie Indien. "Bereits heute wäre die Mint-Fachkräftelücke ohne die ausländischen Mitarbeiter noch um 232.400 Personen größer", betonten die Wissenschaftler in ihrem "Mint-Herbstreport". Eine aktuelle Unternehmensbefragung des IW-Zukunftspanels vom November 2019 zeigt demnach zudem, dass ein Großteil der Unternehmen vor großen Herausforderungen steht.

Protektionismus, Probleme bei der Fachkräfteverfügbarkeit, Klimaschutz, die Konkurrenz durch chinesische Unternehmen und die Digitalisierung hätten sich bereits in den vergangenen fünf Jahren auf die Geschäftstätigkeit ausgewirkt und führten in den kommenden Jahren zu weiter steigenden Herausforderungen für die Geschäftsmodelle, so das Institut in seinem Gutachten im Auftrag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), der Initiative "Mint Zukunft schaffen" und des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 07:15 ET (12:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.