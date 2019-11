Wien (www.fondscheck.de) - Amundi hat einen neuen Themenaktienfonds in Österreich lanciert, der auf den Klimaschutz setzt: Zusammen mit der unabhängigen Non-Profit-Organisation CDP und den Themenfonds-Experten der Amundi-Tochter CPR AM wurde der Amundi CPR Climate Action ins Leben gerufen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...