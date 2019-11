Frankreich und Italien müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre Haushaltspläne für 2020 mit den Steuervorschriften der Europäischen Union (EU) in Einklang zu bringen, aber sie müssen keine sofortigen Änderungen an ihren Haushaltsentwürfen vornehmen, sagte Vizepräsident der Europäischen Kommission Valdis Dombrovskis am Mittwoch. Dombrovskis erklärte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...