Der Hype um Beyond Meat ist zwar vorbei, das Thema Veggie-Burger aber immer noch ein heißes Thema an der Börse. Der US-Nahrungsmittelhersteller Kellogg ist über eine Tochterfirma in diesem Markt aktiv und sehr erfolgreich. Zu sehen ist das auch an der Aktie, die ein neues Jahreshoch markiert hat. Risikofreudige Anleger setzen auf ein Faktor-Zertifikat.Morningstar Farms hat eine Reihe von veganen und vegetarischen Produkten auf den Markt gebracht (lesen Sie dazu auch den neuen AKTIONÄR, der ab Mittwochnacht ...

