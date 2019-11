Potsdam (ots) - Die brandenburgische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Ellen Fährmann lobt die große Aufmerksamkeit für pflegepolitische Themen im jetzt unterzeichneten Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung. "Mit den Vorhaben zur Pflege greifen die Koalitionspartner in Brandenburg wichtige Themen wie die Stärkung der Pflegeausbildung auf. Das ist richtig und gut, da wir schnelle Unterstützung bei der Sicherung des Personalbedarfes und der besseren finanziellen Ausstattung der Pflege in unserem Land brauchen", erläutert Fährmann. Konkret hebt die bpa-Landesvorsitzende die notwendige finanzielle Entlastung der Heimbewohner mit der Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege durch die Krankenkassen hervor.



"Der geplante 'Pakt für Pflege' bietet die Chance, gemeinsam mit allen Akteuren lösungsorientiert an der Sicherung der pflegerischen Versorgung zu arbeiten. Dabei sind die privaten Pflegeunternehmen, die mehr als die Hälfte aller Pflegebedürftigen im Land versorgen, ein wichtiger Partner", so Fährmann abschließend.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 400 in Brandenburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.



Pressekontakt:



Für Rückfragen: Sabrina Weiss, bpa-Landesbeauftragte Brandenburg,

Tel.: 0331/97 92 33 70, www.bpa.de



Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/4445282