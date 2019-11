FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schließung mehrerer Continental-Werke ist beschlossene Sache. Der Aufsichtsrat des Autozulieferers stimmte während einer außerordentlichen Sitzung wie erwartet zudem weiteren Maßnahmen angesichts des drastischen Nachfragerückgangs nach Hydraulikkomponenten für Verbrennungsmotoren zu. Mit den Arbeitnehmervertretern befinde sich der DAX-Konzern in "intensiven und konstruktiven Gesprächen", sagte Conti-CEO Elmar Degenhart laut Mitteilung. In einer ersten Welle werden nun etwa 5.000 Stellen gestrichen.

Wie bereits Ende September angekündigt, wird am deutschen Standort Roding die Produktion und Entwicklung von Hochdruckpumpen im Jahr 2024 eingestellt. Von der Schließung seien etwa 520 Mitarbeiter betroffen. Im gleichen Jahr soll das Werk in Newport News in Virginia geschlossen werden, davon seien circa 720 Mitarbeiter betroffen. 2028 soll zudem am deutschen Standort Limbach-Oberfrohna das Geschäft mit hydraulischen Komponenten für Dieselmotoren auslaufen, 850 Jobs fallen hier weg.

Zudem soll in Babenhausen die Serienproduktion von Anzeige- und Bedientechnologien bis Ende 2025 eingestellt werden. Bis Ende 2021 sollen zudem Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an andere Standorte verlagert werden. Insgesamt seien davon mehr als 2.200 Arbeitsplätze betroffen. Babenhausen soll als "Leistungsstandort" des Bereichs Instrumentation & Driver HMI erhalten bleiben.

In Pisa will Conti den weiteren Angaben zufolge die Produktion hydraulischer Komponenten zwischen 2023 und 2028 auslaufen lassen. Davon seien etwa 750 Arbeitsplätze betroffen. Für den spanischen Standort Rubi, an dem vor allem analoge Anzeigeinstrumente gefertigt werden, wolle Conti "ergebnisoffene Gespräche" mit dem lokalen Betriebsrat über eine Zukunftsperspektive des Standorts führen.

Der Konzern hatte Ende September angekündigt, angesichts des beschleunigten Wandels zur Elektromobilität und der aktuellen Branchenkrise Werke zu schließen und die Kosten zu senken. Bis zu 20.000 Arbeitsplätze sollen von geplanten Maßnahmen betroffen sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 08:10 ET (13:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.