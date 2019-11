Kapital als Instrument. Eigentlich wollte ich den Begriff "Waffe" hier vermeiden, ist unsere Finanzwelt ja ohnehin voller aggressiver Analogien, die oft mehr an Kriege und Schlachten erinnern als an logisch und sachlich unterlegte Anlageentscheidungen. Aber es ist wie es ist, mit Kapital wird aktuell ziemlich stark in der globalen Politik agiert. Die Rede ist natürlich von USA gegen China, aber wenn es ums Geld geht sind Japan und auch die EU nicht weit entfernt. "Money makes the world go round" und das tut sie derzeit ziemlich beschleunigt. Die USA haben mit ihrer Politik begonnen die Einflüsse Chinas begrenzen zu wollen. Der Erfolg dieser Politik ist mittlerweile stärker anzuzweifeln, denn es ergibt sich daraus wenig Euphorisches für die ...

