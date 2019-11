DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 15:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,86 EUR 4508,82 EUR 121,92 EUR 8900,16 EUR 121,96 EUR 71590,52 EUR 121,96 EUR 63541,16 EUR 121,96 EUR 1219,6 EUR 121,96 EUR 1951,36 EUR 121,86 EUR 13160,88 EUR 121,86 EUR 243,72 EUR 121,86 EUR 853,02 EUR 121,86 EUR 609,3 EUR 121,86 EUR 9383,22 EUR 121,86 EUR 2559,06 EUR 121,86 EUR 2680,92 EUR 121,86 EUR 2802,78 EUR 121,86 EUR 243,72 EUR 121,86 EUR 609,3 EUR 121,86 EUR 10723,68 EUR 121,86 EUR 27052,92 EUR 121,86 EUR 14745,06 EUR 121,86 EUR 37776,6 EUR 121,86 EUR 5118,12 EUR 121,86 EUR 1462,32 EUR 121,86 EUR 487,44 EUR 121,82 EUR 243,64 EUR 121,82 EUR 9380,14 EUR 121,82 EUR 9380,14 EUR 121,82 EUR 9380,14 EUR 121,84 EUR 51416,48 EUR 121,84 EUR 9381,68 EUR 121,76 EUR 18872,8 EUR 121,64 EUR 6690,2 EUR 121,64 EUR 35153,96 EUR 121,7 EUR 53304,6 EUR 121,7 EUR 13752,1 EUR 121,7 EUR 608,5 EUR 121,76 EUR 608,8 EUR 121,76 EUR 730,56 EUR 121,76 EUR 1339,36 EUR 121,76 EUR 1095,84 EUR 121,76 EUR 730,56 EUR 121,76 EUR 974,08 EUR 121,76 EUR 487,04 EUR 121,76 EUR 608,8 EUR 121,76 EUR 3896,32 EUR 121,76 EUR 2069,92 EUR 121,76 EUR 608,8 EUR 121,94 EUR 2316,86 EUR 122 EUR 24522 EUR 122 EUR 28304 EUR 122,08 EUR 244,16 EUR 122,08 EUR 1953,28 EUR 122,08 EUR 5981,92 EUR 122,02 EUR 22329,66 EUR 122,02 EUR 13178,16 EUR 122,02 EUR 732,12 EUR 122 EUR 37454 EUR 122 EUR 1830 EUR 122 EUR 2318 EUR 121,98 EUR 65381,28 EUR 121,98 EUR 609,9 EUR 121,98 EUR 2683,56 EUR 122,14 EUR 57283,66 EUR 122,14 EUR 1099,26 EUR 122,14 EUR 3542,06 EUR 122,14 EUR 366,42 EUR 122,14 EUR 9404,78 EUR 122,14 EUR 4763,46 EUR 122,14 EUR 5984,86 EUR 122,1 EUR 10378,5 EUR 122,1 EUR 2319,9 EUR 122,1 EUR 19536 EUR 122,16 EUR 1465,92 EUR 122,16 EUR 1832,4 EUR 122,16 EUR 488,64 EUR 122,16 EUR 732,96 EUR 122,12 EUR 40910,2 EUR 122,12 EUR 8182,04 EUR 122,12 EUR 4396,32 EUR 122,12 EUR 15753,48 EUR 122,14 EUR 1465,68 EUR 122,14 EUR 6107 EUR 122,14 EUR 4763,46 EUR 122,14 EUR 9404,78 EUR 122,14 EUR 3419,92 EUR 122,14 EUR 3542,06 EUR 122,14 EUR 27115,08 EUR 122,26 EUR 855,82 EUR 122,26 EUR 9414,02 EUR 122,26 EUR 9414,02 EUR 122,26 EUR 27141,72 EUR 122,26 EUR 122,26 EUR 122,26 EUR 18950,3 EUR 122,26 EUR 9414,02 EUR 122,26 EUR 12226 EUR 122,26 EUR 978,08 EUR 122,26 EUR 18950,3 EUR 122,26 EUR 9414,02 EUR 122,24 EUR 36794,24 EUR 122,2 EUR 71853,6 EUR 122,1 EUR 71062,2 EUR 122,1 EUR 488,4 EUR 122,1 EUR 3052,5 EUR 122,1 EUR 610,5 EUR 122,1 EUR 366,3 EUR 122,1 EUR 122,1 EUR 122,1 EUR 244,2 EUR 122,08 EUR 55180,16 EUR 122,08 EUR 1831,2 EUR 122,08 EUR 3906,56 EUR 122,08 EUR 244,16 EUR 122,08 EUR 122,08 EUR 122,08 EUR 1220,8 EUR 122,08 EUR 854,56 EUR 122,02 EUR 24281,98 EUR 122,02 EUR 8419,38 EUR 122,02 EUR 33921,56 EUR 121,98 EUR 2683,56 EUR 121,98 EUR 60990 EUR 122,02 EUR 5246,86 EUR 122 EUR 26596 EUR 122 EUR 5734 EUR 122 EUR 33794 EUR 121,84 EUR 9381,68 EUR 121,84 EUR 3777,04 EUR 121,84 EUR 8772,48 EUR 121,84 EUR 28632,4 EUR 121,84 EUR 37770,4 EUR 121,74 EUR 56243,88 EUR 121,74 EUR 8034,84 EUR 121,74 EUR 3165,24 EUR 121,9 EUR 5729,3 EUR 121,9 EUR 6460,7 EUR 121,9 EUR 1097,1 EUR 121,9 EUR 731,4 EUR 121,9 EUR 1097,1 EUR 121,9 EUR 1462,8 EUR 121,9 EUR 8533 EUR 121,9 EUR 24014,3 EUR 121,9 EUR 2194,2 EUR 121,9 EUR 8654,9 EUR 121,88 EUR 1340,68 EUR 121,74 EUR 14487,06 EUR 121,74 EUR 24469,74 EUR 121,74 EUR 18869,7 EUR 121,82 EUR 5360,08 EUR 122,02 EUR 8175,34 EUR 122,02 EUR 54786,98 EUR 122,02 EUR 37826,2 EUR 122,02 EUR 27942,58 EUR 122,1 EUR 32600,7 EUR 122,1 EUR 28815,6 EUR 122,28 EUR 29836,32 EUR 122,28 EUR 29591,76 EUR 122,3 EUR 15165,2 EUR 122,3 EUR 9417,1 EUR 122,3 EUR 244,6 EUR 122,08 EUR 59575,04 EUR 122,24 EUR 67843,2 EUR 122,26 EUR 67365,26 EUR 122,32 EUR 68009,92 EUR 122,42 EUR 4896,8 EUR 122,42 EUR 9426,34 EUR 122,46 EUR 59515,56 EUR 122,42 EUR 54476,9 EUR 122,42 EUR 13833,46 EUR 122,34 EUR 3547,86 EUR 122,34 EUR 19574,4 EUR 122,34 EUR 40494,54 EUR 122,46 EUR 8082,36 EUR 122,46 EUR 4775,94 EUR 122,46 EUR 6123 EUR 122,56 EUR 28433,92 EUR 122,56 EUR 21202,88 EUR 122,56 EUR 9437,12 EUR 122,56 EUR 980,48 EUR 122,56 EUR 122,56 EUR 122,56 EUR 367,68 EUR 122,56 EUR 612,8 EUR 122,56 EUR 4044,48 EUR 122,56 EUR 2083,52 EUR 122,56 EUR 5637,76 EUR 122,56 EUR 33458,88 EUR 122,56 EUR 25124,8 EUR 122,52 EUR 54888,96 EUR 122,52 EUR 735,12 EUR 122,52 EUR 2695,44 EUR 122,52 EUR 1102,68 EUR 122,52 EUR 735,12 EUR 122,52 EUR 1715,28 EUR 122,52 EUR 3430,56 EUR 122,52 EUR 367,56 EUR 122,76 EUR 24060,96 EUR 122,76 EUR 122,76 EUR 122,76 EUR 31058,28 EUR 122,76 EUR 3560,04 EUR 122,76 EUR 1104,84 EUR 122,76 EUR 1473,12 EUR 122,76 EUR 1227,6 EUR 122,76 EUR 736,56 EUR 122,5 EUR 857,5 EUR 122,48 EUR 2694,56 EUR 122,48 EUR 35151,76 EUR 122,72 EUR 69214,08 EUR 122,72 EUR 1840,8 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,1258 EUR 2946040,7800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS MIC: BATE --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55087 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0226 2019-11-20/15:11