NEW YORK (Dow Jones)--Mit Abschlägen wird die Wall Street am Mittwoch zum Start erwartet. Nach der deutlichen Trendumkehr im Verlauf am Dienstag ist die Stimmung angeschlagen, zumal angesichts der aufgelaufenen Gewinne der Markt anfällig für Rücksetzer ist. Fundamentaler Hauptgrund ist die wieder gestiegene Skepsis, ob die Gespräche zwischen China und den USA zum Handelskonflikt zu einem Ergebnis führen. Damit sind die Pläne der US-Regierung gefährdet, noch in diesem Jahr zu einem begrenzten "Phase-eins"-Abkommen zu gelangen.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump nochmals mit den anstehenden Zollerhöhungen gedroht. Ab Mitte Dezember sollen sie in Kraft treten, sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen. Das Verhandlungsklima dürfte sich auch mit den jüngsten Initiativen im US-Kongress verschlechtern. Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. Das wird in Peking nicht gerne gehört.

Ein Nebenthema ist die Geldpolitik der US-Notenbank und die Konjunkturlage, denn gegen Mittag New Yorker Zeit wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung publiziert.

Urban Outfitters nach Zahlen schwach - Lowe's stark

Bei den Aktien brechen Urban Outfitters vorbörslich um gut 16 Prozent ein. Der Modeeinzelhändler verfehlte im dritten Quartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes. Die Aktie von Lowe's rückt dagegen um 4,6 Prozent vor. Der Einzelhandelskonzern hat beim Ergebnis besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose angehoben. Das gibt den Anlegern Erleichterung nach den schwachen Zahlen von Home Depot am Vortag.

Boeing hat einen weiteren Rückschlag bei ihrer neuen 777X zu verkraften: Die Fluglinie Emirates hat den Auftrag für diese Maschinen reduziert und sich für den Kauf des kleineren 787 Dreamliner entschieden. Statt 30 Stück 777X kauft die Fluglinie nun 30 787er. Mit 8,8 Milliarden US-Dollar nach Listenpreis ist der Deal mindestens 3,5 Milliarden Dollar weniger wert als jener für die nun stornierten 777X. Die Aktie gibt 0,3 Prozent nach.

Die Alibaba-Aktie verliert 1,5 Prozent. Der chinesische Online-Konzern hat bei seiner Zweitplatzierung in Hongkong umgerechnet rund 12,9 Milliarden Dollar erlöst. Der Platzierungspreis lag um 3 Prozent unter dem New Yorker Kurs, ein üblicher Abschlag bei Folgeemissionen.

Am Devisenmarkt sind vermeintlich sichere Währungen gesucht, das stützt den Dollar gegen den Euro, aber auch den Yen gegen den Dollar. Die Bewegungen sind indes gering. Derweil baut das britische Pfund die Vortagsverluste etwas aus. Das TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten für die bevorstehende Unterhauswahl ergab laut Umfragen keinen klaren Sieger. Die Unsicherheit, ob Premier Boris Johnson für seinen Brexit-Deal eine Mehrheit bekommt, bleibt damit erhalten.

Auch ansonsten zeigen sich als sicher geltende Assets relativ stärker als Aktien. Steigende Anleihekurse drücken die Zehnjahresrendite um 3,7 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Der Goldpreis verharrt bei 1.472 Dollar je Feinunze.

Der Ölpreis setzt zu einer kleinen Erholungsbewegung an. Am Dienstag hatten die Preise mit der Sorge um ein Überangebeot kräftig nachgegeben. Der Preis für die Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 55,55 Dollar je Barrel, Brent legt ebenfalls um 0,6 Prozent zu auf 61,25 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -2,0 1,59 36,3 5 Jahre 1,59 -3,1 1,62 -33,5 7 Jahre 1,68 -3,4 1,71 -56,8 10 Jahre 1,75 -3,7 1,78 -69,7 30 Jahre 2,22 -3,5 2,25 -85,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17.36 % YTD EUR/USD 1,1054 -0,21% 1,1070 1,1081 -3,6% EUR/JPY 119,96 -0,24% 120,16 120,26 -4,6% EUR/CHF 1,0977 +0,01% 1,0964 1,0974 -2,5% EUR/GBP 0,8571 +0,02% 0,8572 0,8568 -4,8% USD/JPY 108,52 -0,02% 108,54 108,52 -1,0% GBP/USD 1,2897 -0,23% 1,2913 1,2934 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,0370 +0,12% 7,0310 7,0277 +2,4% Bitcoin BTC/USD 8.066,26 -0,68% 8.116,01 8.117,76 +116,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,59 55,21 +0,7% 0,38 +14,9% Brent/ICE 61,32 60,91 +0,7% 0,41 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.471,61 1.471,90 -0,0% -0,30 +14,7% Silber (Spot) 17,07 17,15 -0,5% -0,08 +10,2% Platin (Spot) 913,61 911,50 +0,2% +2,11 +14,7% Kupfer-Future 2,65 2,66 -0,1% -0,00 +0,3% ===

November 20, 2019 08:50 ET (13:50 GMT)

