Berlin, San Francisco, und Tokio (ots/PRNewswire) - Die Ergebnisse zeigen zudem, dass Payment-Apps weltweit immer beliebter wardenAdjust (https://www.adjust.com/), der Branchenführer für Mobile Measurement, Fraud Prevention und Cybersecurity, hat heute gemeinsam mit App Annie (https://www.appannie.com/en/), der führenden Analyseplattform für Mobildaten, den Mobile Finance Report 2019 (https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-finance-report-2019) veröffentlicht. Der Report zeigt, welches die wachstumsstärksten Märkte für Banking-Apps sind und verrät auf welche Benchmarks Marketer achten müssen, um hochwertige Nutzer zu gewinnen und zu binden.Die internationale Studie beruht auf Daten von Adjust und App Annie aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 30. Juni 2019 und analysiert mehr als 90 Apps aus 36 Ländern.Die Region Asien/Pazifik (APAC) - ist weltweit führend in der Nutzung von Finanz-Apps, aber auch in den westlichen Märkten kündigt sich beeindruckendes Wachstum an- Die Downloadzahlen von Finanz-Apps in Asien sind in nur vier Jahrenum fast das Vierfache gewachsen. Angetrieben wurde dieses Wachstumdurch die Einführung von Super-Apps wie WeChat und Alipay. Waren esim Jahr 2014 noch rund 383 Millionen Downloads, konnten im Jahr2018 bereits 1,84 Milliarden Downloads in APAC verzeichnet werden.- Die Verwendung von Finanz-Apps in Europa und Nordamerika befindetsich noch in der Anfangsphase eines starken Wachstumskurses. Immermehr Verbraucher wollen ausschließlich mobile Banking-Angebotesowie immer verfügbare und reibungslose Finanzdienstleistungennutzen. Die starke Dynamik in den Regionen deutet darauf hin, dassdiese Märkte an der Schwelle exponentiellen Wachstums stehen. "Das Interesse an Finanz-Apps ist in den letzten vier Jahren enorm gewachsen", stellt Paul H. Müller, Co-Founder und CTO von Adjust fest. "Aber hohe Downloadzahlen führen nicht immer gleichzeitig zu hoher Nutzerbindung. Darum ist es wichtig, mit Hilfe von Analysen die Bedürfnisse der Nutzer zu antizipieren, Kundensegmente zu definieren, diese anzusprechen und tiefe Beziehungen zu jedem einzelnen Nutzer aufzubauen."Finanz-Apps sind stark in der KundenbindungFast ein Drittel (32 %) der Nutzer kehren am ersten Tag zurück, und 15 % nutzen die App auch am dritten Tag nach dem Download noch. Beim Vergleich von 15 App-Kategorien belegen Banking-Apps einen starken dritten Platz. Auch am 30. Tag nach Download liegen diese Apps in der Retention nur kurz hinter News (18 %) und Musik (17 %).Payment-Apps treiben die Innovation im Bereich Finanzdienstleistungen voranDie Akzeptanz von Payment-Apps ist stabil, aber die eher durchschnittlichen Retention-Raten deuten darauf hin, dass Marketer mehr Kanäle und Methoden nutzen müssen, um ihre Nutzer zu aktivieren und zu motivieren. Eine Analyse der Retention-Raten 15 verschiedener App-Kategorien zeigt, dass bei Payment-Apps noch viel Luft nach oben ist."Die Wachstums- und Retention-Raten, die wir bei Finanz-Apps beobachten können, zeigen, dass das Handy sehr bald zum wichtigsten Instrument bei der Verwaltung von Geld wird", prognostiziert Danielle Levitas, EVP Global Marketing und Insight von App Annie. "Die Gewinner werden diejenigen Apps sein, die ihren Nutzern einfaches Onboarding in der App, intuitive User Experience, zuverlässige Sicherheit und ein individuell auf den Nutzer zugeschnittenes Erlebnis bieten."Weitere Erkenntnisse sowie einen Fokusbericht zur APAC-Region gibt es in der Vollversion des Reports, der hier (https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-finance-report-2019) heruntergeladen werden kann. Weltweit führende Marken wie NBC Universal, Procter & Gamble und Tencent Games sichern mit Lösungen Adjust ihre Marketingbudgets ab und optimieren deren Performance.Über App AnnieApp Annie ist die branchenweit vertrauenswürdigste Analyseplattform für Mobildaten. Die App Annie-Mission besteht darin, Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreiche mobile Anwendungen zu entwickeln und den Nutzern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Das Unternehmen hat den Markt mobiler App-Daten geschaffen und arbeitet unermüdlich daran, das branchenweit umfassendste Angebot von Mobildaten anzubieten. Über 1.100 Unternehmen und eine Millionen registrierte Nutzer auf der ganzen Welt und aus allen Branchen vertrauen auf App Annie als Standard, um ihre mobilen Geschäfte zu revolutionieren. 