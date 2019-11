Bund, Kantone und Gemeinden sollen Informationen und Dienste künftig in erster Linie digital zur Verfügung stellen.Bern - Bund, Kantone und Gemeinden sollen Informationen und Dienste künftig in erster Linie digital zur Verfügung stellen. Das Prinzip "Digital First" gilt ab Anfang kommenden Jahres und ist das Leitmotto der E-Government-Strategie Schweiz 2020-2023. Diese hat der Bundesrat am Mittwoch verabschiedet. Mit deren Umsetzung soll der digitale Kanal zur ersten Wahl bei der Kontaktnahme...

Den vollständigen Artikel lesen ...