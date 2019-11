DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,78 EUR 4018,74 EUR 121,86 EUR 243,72 EUR 121,86 EUR 61783,02 EUR 121,86 EUR 5118,12 EUR 121,86 EUR 3290,22 EUR 121,86 EUR 15841,8 EUR 121,86 EUR 3533,94 EUR 121,86 EUR 3533,94 EUR 121,86 EUR 1462,32 EUR 121,86 EUR 1096,74 EUR 121,86 EUR 3533,94 EUR 121,86 EUR 3533,94 EUR 121,86 EUR 15232,5 EUR 121,86 EUR 2315,34 EUR 121,86 EUR 3290,22 EUR 121,86 EUR 3412,08 EUR 121,86 EUR 6214,86 EUR 121,86 EUR 5483,7 EUR 121,9 EUR 27427,5 EUR 121,92 EUR 1219,2 EUR 121,98 EUR 975,84 EUR 121,98 EUR 1951,68 EUR 121,98 EUR 731,88 EUR 121,98 EUR 9392,46 EUR 122 EUR 9394 EUR 122 EUR 41358 EUR 122 EUR 18178 EUR 122 EUR 12932 EUR 122 EUR 37820 EUR 121,96 EUR 4756,44 EUR 121,96 EUR 9390,92 EUR 122 EUR 67344 EUR 121,88 EUR 22547,8 EUR 121,88 EUR 3290,76 EUR 121,88 EUR 9384,76 EUR 121,88 EUR 4753,32 EUR 121,9 EUR 34497,7 EUR 121,9 EUR 9386,3 EUR 121,9 EUR 23282,9 EUR 121,82 EUR 14009,3 EUR 121,82 EUR 34840,52 EUR 121,82 EUR 27653,14 EUR 121,82 EUR 9380,14 EUR 121,82 EUR 23876,72 EUR 121,82 EUR 18882,1 EUR 121,76 EUR 6088 EUR 121,7 EUR 5841,6 EUR 121,7 EUR 18255 EUR 121,7 EUR 18863,5 EUR 121,72 EUR 8276,96 EUR 121,72 EUR 9372,44 EUR 121,62 EUR 11189,04 EUR 121,62 EUR 35269,8 EUR 121,62 EUR 21769,98 EUR 121,6 EUR 1094,4 EUR 121,7 EUR 51965,9 EUR 121,7 EUR 9005,8 EUR 121,7 EUR 1095,3 EUR 121,7 EUR 243,4 EUR 121,7 EUR 9005,8 EUR 121,68 EUR 52565,76 EUR 121,68 EUR 9369,36 EUR 121,72 EUR 60981,72 EUR 121,72 EUR 19231,76 EUR 121,72 EUR 17405,96 EUR 121,66 EUR 3284,82 EUR 121,66 EUR 37714,6 EUR 121,66 EUR 24453,66 EUR 121,7 EUR 49653,6 EUR 121,74 EUR 2191,32 EUR 121,76 EUR 44564,16 EUR 121,76 EUR 9375,52 EUR 121,74 EUR 243,48 EUR 121,74 EUR 9373,98 EUR 121,74 EUR 3530,46 EUR 121,74 EUR 9373,98 EUR 121,74 EUR 3530,46 EUR 121,78 EUR 6941,46 EUR 121,78 EUR 24599,56 EUR 121,78 EUR 14370,04 EUR 121,78 EUR 18023,44 EUR 121,82 EUR 56280,84 EUR 121,82 EUR 1949,12 EUR 121,8 EUR 6820,8 EUR 121,8 EUR 9378,6 EUR 121,8 EUR 9378,6 EUR 121,84 EUR 9381,68 EUR 121,84 EUR 6335,68 EUR 121,94 EUR 2316,86 EUR 121,96 EUR 19879,48 EUR 121,96 EUR 58052,96 EUR 121,94 EUR 10730,72 EUR 121,94 EUR 42191,24 EUR 121,94 EUR 18778,76 EUR 121,98 EUR 3537,42 EUR 122 EUR 24522 EUR 122 EUR 14640 EUR 122,02 EUR 11469,88 EUR 122,02 EUR 20133,3 EUR 122,02 EUR 17448,86 EUR 121,98 EUR 487,92 EUR 121,98 EUR 4757,22 EUR 121,98 EUR 975,84 EUR 121,98 EUR 2561,58 EUR 121,98 EUR 1829,7 EUR 122,02 EUR 610,1 EUR 122 EUR 65880 EUR 122 EUR 26230 EUR 122,04 EUR 20380,68 EUR 122,04 EUR 9397,08 EUR 122,04 EUR 18916,2 EUR 122,04 EUR 19038,24 EUR 122 EUR 68076 EUR 122 EUR 732 EUR 122 EUR 71492 EUR 121,98 EUR 70504,44 EUR 122,14 EUR 13435,4 EUR 122,14 EUR 9404,78 EUR 122,14 EUR 4030,62 EUR 122,08 EUR 3174,08 EUR 122,08 EUR 41263,04 EUR 122,2 EUR 64032,8 EUR 122,22 EUR 71132,04 EUR 122,18 EUR 37631,44 EUR 122,22 EUR 4766,58 EUR 122,26 EUR 68098,82 EUR 122,26 EUR 30442,74 EUR 122,26 EUR 21640,02 EUR 122,26 EUR 14915,72 EUR 122,26 EUR 17238,66 EUR 122,26 EUR 9780,8 EUR 122,26 EUR 4645,88 EUR 122,26 EUR 15893,8 EUR 122,24 EUR 37649,92 EUR 122,14 EUR 20763,8 EUR 122,14 EUR 5129,88 EUR 122,14 EUR 35054,18 EUR 122,1 EUR 9035,4 EUR 122,1 EUR 6837,6 EUR 122,1 EUR 10866,9 EUR 122,1 EUR 9401,7 EUR 122 EUR 63074 EUR 122 EUR 15860 EUR 122 EUR 19032 EUR 122 EUR 11712 EUR 122 EUR 21472 EUR 121,84 EUR 26195,6 EUR 121,84 EUR 17666,8 EUR 121,84 EUR 19007,04 EUR 121,84 EUR 59457,92 EUR 121,88 EUR 57039,84 EUR 121,88 EUR 6947,16 EUR 121,86 EUR 13039,02 EUR 121,86 EUR 9748,8 EUR 121,86 EUR 15110,64 EUR 121,86 EUR 12917,16 EUR 121,86 EUR 54471,42 EUR 121,84 EUR 11696,64 EUR 121,84 EUR 8163,28 EUR 121,84 EUR 48248,64 EUR 121,9 EUR 65582,2 EUR 121,92 EUR 1463,04 EUR 121,84 EUR 9381,68 EUR 121,84 EUR 11452,96 EUR 121,82 EUR 67001 EUR 121,82 EUR 9014,68 EUR 121,82 EUR 6700,1 EUR 121,82 EUR 25216,74 EUR 121,82 EUR 8283,76 EUR 121,82 EUR 20709,4 EUR 121,82 EUR 23633,08 EUR 121,82 EUR 19003,92 EUR 121,82 EUR 365,46 EUR 121,82 EUR 1827,3 EUR 121,8 EUR 24238,2 EUR 121,8 EUR 28744,8 EUR 121,8 EUR 852,6 EUR 121,8 EUR 14616 EUR 121,74 EUR 39930,72 EUR 121,74 EUR 27878,46 EUR 121,68 EUR 52930,8 EUR 121,68 EUR 7787,52 EUR 121,68 EUR 3528,72 EUR 121,76 EUR 37380,32 EUR 121,76 EUR 12541,28 EUR 121,76 EUR 8157,92 EUR 121,74 EUR 1947,84 EUR 121,74 EUR 65617,86 EUR 121,88 EUR 24985,4 EUR 121,88 EUR 16088,16 EUR 121,88 EUR 19013,28 EUR 121,92 EUR 48402,24 EUR 121,92 EUR 16703,04 EUR 121,92 EUR 19141,44 EUR 121,92 EUR 7924,8 EUR 121,92 EUR 23896,32 EUR 121,76 EUR 51991,52 EUR 121,76 EUR 14854,72 EUR 121,84 EUR 4995,44 EUR 121,84 EUR 32043,92 EUR 122,02 EUR 61132,02 EUR 122,02 EUR 68941,3 EUR 122,08 EUR 66533,6 EUR 122,06 EUR 61152,06 EUR 122,1 EUR 366,3 EUR 122,1 EUR 5006,1 EUR 122,12 EUR 35903,28 EUR 122,12 EUR 1099,08 EUR 122,16 EUR 11238,72 EUR 122,16 EUR 21622,32 EUR 122,16 EUR 9406,32 EUR 122,16 EUR 13681,92 EUR 122,16 EUR 3176,16 EUR 122,22 EUR 34099,38 EUR 122,22 EUR 244,44 EUR 122,22 EUR 35321,58 EUR 122,32 EUR 31313,92 EUR 122,32 EUR 37919,2 EUR 122,18 EUR 16616,48 EUR 122,18 EUR 37875,8 EUR 122,18 EUR 12218 EUR 122,14 EUR 62779,96 EUR 122,14 EUR 7939,1 EUR 122,1 EUR 48107,4 EUR 122,1 EUR 18681,3 EUR 122,1 EUR 5494,5 EUR 122,1 EUR 244,2 EUR 122,1 EUR 17460,3 EUR 122,14 EUR 14168,24 EUR 122,14 EUR 3542,06 EUR 122,14 EUR 14290,38 EUR 122,14 EUR 4397,04 EUR 122,14 EUR 35664,88 EUR 122,04 EUR 54551,88 EUR 122,04 EUR 9641,16 EUR 122,04 EUR 64071 EUR 122,22 EUR 63187,74 EUR 122,22 EUR 2811,06 EUR 122,38 EUR 7342,8 EUR 122,38 EUR 10647,06 EUR 122,38 EUR 37937,8 EUR 122,38 EUR 2814,74 EUR 122,36 EUR 12480,72 EUR 122,32 EUR 56511,84 EUR 122,32 EUR 11620,4 EUR 122,24 EUR 68087,68 EUR 122,34 EUR 52606,2 EUR 122,48 EUR 41765,68 EUR 122,48 EUR 4776,72 EUR 122,48 EUR 23026,24 EUR 122,46 EUR 6612,84 EUR 122,46 EUR 9429,42 EUR 122,46 EUR 5143,32 EUR 122,5 EUR 61740 EUR 122,5 EUR 65047,5 EUR 122,5 EUR 9432,5 EUR 122,5 EUR 7962,5 EUR 122,54 EUR 12499,08 EUR 122,54 EUR 35168,98 EUR 122,54 EUR 64456,04 EUR 122,54 EUR 20831,8 EUR 122,54 EUR 10906,06 EUR 122,54 EUR 4901,6 EUR 122,54 EUR 24385,46 EUR 122,58 EUR 19490,22 EUR 122,58 EUR 22432,14 EUR 122,5 EUR 11025 EUR 122,42 EUR 46886,86 EUR 122,42 EUR 8079,72 EUR 122,42 EUR 16649,12 EUR 122,52 EUR 29159,76 EUR 122,52 EUR 27199,44 EUR 122,52 EUR 4533,24 EUR 122,52 EUR 2327,88 EUR 122,54 EUR 67642,08 EUR 122,56 EUR 9437,12 EUR 122,58 EUR 34077,24 EUR 122,52 EUR 60892,44 EUR 122,52 EUR 52806,12 EUR 122,52 EUR 9679,08 EUR 122,52 EUR 367,56 EUR 122,52 EUR 5268,36 EUR 122,44 EUR 37956,4 EUR 122,44 EUR 28161,2 EUR 122,44 EUR 244,88 EUR 122,46 EUR 12858,3 EUR 122,46 EUR 27675,96 EUR 122,46 EUR 19348,68 EUR 122,46 EUR 24859,38 EUR 122,46 EUR 15674,88 EUR 122,62 EUR 27344,26 EUR 122,72 EUR 2699,84 EUR 122,72 EUR 2331,68 EUR 122,72 EUR 6013,28 EUR 122,72 EUR 9817,6 EUR 122,7 EUR 5766,9 EUR 122,7 EUR 26748,6 EUR 122,7 EUR 13006,2 EUR 122,7 EUR 5398,8 EUR 122,7 EUR 10429,5 EUR 122,64 EUR 13858,32 EUR 122,64 EUR 39490,08 EUR 122,64 EUR 8216,88 EUR 122,58 EUR 12258 EUR 122,58 EUR 6006,42 EUR 122,58 EUR 5516,1 EUR 122,58 EUR 10541,88 EUR 122,62 EUR 34088,36 EUR 122,62 EUR 5272,66 EUR 122,62 EUR 24278,76 EUR 122,62 EUR 60819,52 EUR 122,46 EUR 41024,1 EUR 122,44 EUR 13101,08 EUR 122,44 EUR 13958,16 EUR 122,44 EUR 36242,24 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0899 EUR 6596760,9800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com