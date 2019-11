Auch nach dem Wilke-Skandal könnten sich Verbraucher nicht auf rechtzeitige Informationen von Behörden verlassen, kritisiert ein Experte für Produktrückrufe - und verrät, auf welche Lebensmittel er inzwischen verzichtet.

Vor zwölf Jahren hat Gert Kretschmann angefangen, sich mit Produktrückrufen zu beschäftigen, nachdem sein Fernseher unvermittelt anfing zu qualmen. Der Hersteller hatte das Gerät schon lange zurückgerufen - aber Kretschmann hatte das nie erfahren. Das wollte er ändern und startete sein eigenes Angebot namens produktrueckrufe.de. Durchschnittlich zwei bis drei Stunden am Tag verbringt Kretschmann damit, Warnhinweise von Unternehmen zu sichten, bei Google und in den EU-Datenbanken nach neuen Meldungen über Rückrufe zu fahnden - und die Informationen für sein Portal aufzubereiten. Aktuell hat er viel zu tun: der Skandal um Listerien-Keime in Wurst und Fleisch sorgt für Aufsehen, immer wieder müssen gefährliche oder unhygienische Lebensmittel aus dem Verkehr gezogen werden - und Kretschmann informiert darüber oft schneller als die staatliche Internetplattform lebensmittelwarnung.de.

Glassplitter in der Bolognese-Sauce, Chlorat im Aldi-Fisch und leicht verderbliche Bärenmarke-Milch: Als Verbraucher hat man das Gefühl, es gibt jeden Tag neue Lebensmittelrückrufe. Wird unser Essen immer unsicherer? Ich vermute eher, dass das Thema in der Öffentlichkeit zunehmend beachtet wird. Über Rückrufe von Lebensmitteln, die früher unter dem Radar vieler Medien geblieben sind, wird nicht zuletzt seit dem Wilke-Fall intensiver berichtet. Das ist angesichts eines Skandals von solcher Dimension aber auch kaum verwunderlich.

Anfang Oktober war der Fleischhersteller Wilke geschlossen worden, nachdem Listerien-Keime in seinen Produkten ...

