Frankenthal (ots) - Moderne Familien sind viel unterwegs - eine Babyschale gehört daher für die meisten Eltern zur Grundausstattung. Die niederländische Marke Nuna hat jetzt zwei neue Babyschalen entwickelt, die verschiedene Bedürfnisse erfüllen und so das Angebot des Babyausstatters vervollständigen: die ARRA mit flacher Liegeposition für Auto und Kinderwagen, die PIPA next als leichtes i-Size Modell.Babyschale ARRA[TM] im DetailSicher fahren, gesund liegen - das ist das Motto der Babyschale ARRA. Mit einer sehr flachen Liegeposition im Auto und auf dem Kinderwagen unterstützt sie die ergonomisch gesunde Entwicklung von Babys Rücken und eine optimale Sauerstoffversorgung. Der Clou: Auch bei einem Wechsel des Transportmittels bleibt die Babyschale flach. Einem ungestörten Nickerchen steht somit nichts mehr im Weg.Sicherheit und Komfort werden bei Nuna groß geschrieben. In der Kopfstütze der i-Size zertifizierten ARRA sorgt deshalb patentierter Tailor Tech-Memoryschaum für Passgenauigkeit. Die Schale aus hochbelastbarem Kunststoff mit zusätzlichen Seitenaufprallschutzelementen, ein höhenverstellbarer 3-Punkt-Gurt sowie die einfache und sichere Installation mit Isofix tragen gleichermaßen zur Sicherheit des kleinen Passagiers bei.Eltern freuen sich vor allem über das geringe Gewicht der ARRA: Mit gerade einmal 3,9 Kilogramm (ohne Einlage oder Verdeck) ist die Babyschale deutlich leichter als vergleichbare Produkte. Das ist insbesondere dann ein Pluspunkt, wenn aus dem Neugeborenen ein süßer Wonneproppen geworden ist. Der wiederum fühlt sich dank eines wunderbar weichen Bezugs mit Merinowolle und Lyocell (TENCEL[TM]), verschiedener Neigungswinkel sowie einer anpassbaren Neugeborenen-einlage jederzeit pudelwohl.Babyschale PIPA[TM] nextDass Mamas nach der Geburt nicht schwer heben sollen, ist allgemein bekannt. Viele Babyschalen machen hier jedoch mit deutlich über vier Kilogramm einen Strich durch die Rechnung. Nicht so die PIPA next: Sie wiegt 2,8 Kilogramm (ohne Einlage oder Verdeck) und ist damit eine der leichtesten i-Size Babyschalen auf dem Markt. Gleichzeitig bietet sie Eltern volle Flexibilität - zum Beispiel, wenn Carsharing-Angebote genutzt werden und keine Basisstation zur Verfügung steht. Dann lässt sich die PIPA next nämlich problemlos mit dem Fahrzeuggurt fixieren.Weitere Sicherheitsmerkmale der Babyschale sind der patentierte Tailor Tech-Memoryschaum in der Kopfstütze sowie automatisch ausklappende Seitenaufprallschutzelemente an der separat erhältlichen Basisstation PIPA next Base.Bei der Ausstattung punktet die PIPA next mit einer herausnehmbaren Neugeboreneneinlage für Anpassung an Kopf und Körper und einhändig verstellbarer Kopfstütze. Für Schutz vor neugierigen Blicken sorgt das Nuna Dream Drape, das Eltern sanft herunterziehen und geräuschlos mit Magneten befestigen können. Der weiche Bezug mit Merinowolle und Lyocell (TENCEL[TM]) reguliert Feuchtigkeit und hält das Baby angenehm warm und trocken.Die Nuna ARRA und die Nuna PIPA next sind ab Januar 2020 im Fachhandel erhältlich.Download der hochauflösenden Pressefotos unter Nuna ARRA und Nuna PIPA next.Eigenschaften Nuna ARRA- Liegeposition von 157° - für eine ergonomisch gesundeEntwicklung des Rückens auch im Auto und Kinderwagen- 3 Neigungswinkel der Schale: von Sitzen bis Liegen- Erstklassiger Schutz dank i-Size- Wunderbar leicht mit nur 3,9 kg (ohne Einlage oder Verdeck)- Patentierter Tailor Tech[TM]-Memoryschaum in der Kopfstützebietet Passgenauigkeit und Seitenaufprallschutz- Schale aus hochbelastbarem Kunststoff- Herausnehmbare, mehrteilige Neugeboreneneinlage für Anpassung anKopf und Körper- Kopfstütze mit 10 Positionen - einstellbar mit einer Hand- 3-Punkt-Sicherheitsgurtsystem, einfach simultan mit derKopfstütze verstellbar- Weicher Bezug mit Merinowolle und Lyocell (TENCEL[TM]) reguliertFeuchtigkeit- Installation mit Basisstation (im Lieferumfang enthalten) isteinfach und sicher in Sekunden erledigt dank Isofix-Konnektorenund Farbindikatoren Details ARRA:Farben: Charcoal und FrostMaße: L 63,8 x B 42 x H 63,5 cmGewicht Babyschale: 3,9 kg (ohne Einlage oder Verdeck)Empfohlene Verwendung: Geburt bis 85 cm (max. 13 kg)UVP ARRA:Deutschland: 379,95 EURÖsterreich: 389,95 EUR Eigenschaften PIPA next- Erstklassiger Schutz dank i-Size- Eine der leichtesten i-Size Babyschalen mit nur 2,8 kg (ohneEinlage oder Verdeck)- Patentierter Tailor Tech[TM]-Memoryschaum in der Kopfstützebietet Passgenauigkeit und Seitenaufprallschutz- Herausnehmbare Neugeboreneneinlage für Anpassung an Kopf undKörper- Kopfstütze mit 7 Positionen - einstellbar mit einer Hand- Dream Drape[TM] lässt sich sanft herunterziehen und haftetgeräuschlos mit Magneten- Weicher Bezug mit Merinowolle und Lyocell (TENCEL[TM]) reguliertFeuchtigkeit- 3-Punkt-Sicherheitsgurt- Installation mit dem Fahrzeuggurt oder alternativ mit der PIPAnext Base (separat erhältlich)- Verwendbar mit allen Nuna-Kinderwagen Details PIPA next:Farben: Caviar, Chestnut, Frost und SapphireMaße: L 63,8 x B 42 x H 63,5 cmGewicht Babyschale: 3,9 kg (ohne Einlage oder Verdeck)Empfohlene Verwendung: Geburt bis 85 cm (max. 13 kg)UVP PIPA next:Deutschland: 219,95 EURÖsterreich: 229,95 EUR Über NunaDesigned around your life: Das Leben als Familie ist ein Abenteuer wie kein anderes. Seit 2007 begeistert die Marke Nuna mit ihrem einzigartigen Stil, inspiriert durch die klaren Linien und die Raffinesse des Dutch Design. Das Ergebnis ist eine Babyausstattung, die so einfach, sicher und flexibel ist, wie junge Eltern es brauchen. Perfekt ausbalanciert zwischen praktisch und ästhetisch, egal, ob unterwegs oder zu Hause. Nachhaltige Materialien, verantwortungsbewusste Prozesse und ausgereifte Technik bieten dabei das Beste für Babys und Eltern.Weitere Informationen unter www.nunababy.com/de und auf Facebook unter https://www.facebook.com/nuna.de/.In Deutschland und Österreich wird Nuna vertrieben von:Allison GmbH, Adam-Opel-Straße 21, 67227 Frankenthal, Tel: +49 6233 3040-200, Mail: info.de@nunababy.comPressekontakt:Konfetti KommunikationChristine RichterTel: 0221 99899945Mail: nuna@konfetti-kommunikation.deOriginal-Content von: Allison GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137387/4445460