Bei GBP/USD hat sich in den letzten Wochen eine interessante Chartkonstellation eingestellt. Das Währungspaar läuft seit geraumer Zeit seitwärts, was wiederum großen Interpretationsspielraum zulässt. Die Anfänge dieser Handelsspanne beschrieben wir bereits in unserer letzten Kommentierung vom 30.10. "GBP /USD - Luft ist (vorerst) raus!" Damals hieß es u.a. an dieser Stelle "[…] Aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...