splendid medien AG: Neuaufstellung des Vorstandes

20.11.2019 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Neuaufstellung des Vorstandes

(Köln, 20. November 2019) - Andreas Klein legt zum 31.Dezember 2019 im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Splendid Medien AG sowie seine Ämter als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften der Splendid Medien AG nieder. Er begründet dies mit dem Wunsch, nach zwanzigjähriger Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Er wird der Splendid Medien AG weiterhin als Berater verbunden bleiben.

Auch Alexander Welzhofer wird im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Vorstandes zum 31.12.2019 auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand der Splendid Medien AG ausscheiden.

Herr Dr. Dirk Schweitzer wird zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Splendid Film GmbH mit Wirkung zum 01.01.2020 in den Vorstand der Splendid Medien AG eintreten.

Kontakt:
Splendid Medien AG
Investor Relations
Karin Opgenoorth
Alsdorfer Str. 3
50933 Köln
Tel.: 0221-95 42 32 99
Fax: 0221-95 42 32 613
karin.opgenoorth@splendid-medien.com