Straubing (ots) - Auch wer aus Überzeugung eigentlich gegen den Brexit ist, muss den Konservativen jetzt eine absolute Mehrheit wünschen, damit sie den EU-Austritt endlich vollziehen können. Denn wenn die parlamentarische Hängepartie der vergangenen Jahre weitergeht und das politische System entscheidungsunfähig bleibt, wird in absehbarer Zeit die Demokratie in Großbritannien in Misskredit kommen. Das kann dem Mutterland des Parlamentarismus wirklich niemand wünschen.



