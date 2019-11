BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den deutschen Handel aufgerufen, sich an der geplanten Cloudlösung "Gaia-X" zu beteiligen. Das Projekt bedeute eine souveräne europäische Dateninfrastruktur, sagte Altmaier anlässlich des zweitägigen Deutschen Handelskongresses in Berlin. Viele Unternehmen stünden vor der Entscheidung, ob sie ihre Daten an den chinesischen Digitalkonzern Alibaba, an Amazon oder Microsoft aushändigten. Gaia-X gebe Händlern künftig die Möglichkeit, "Ihre Daten eben in Europa zu speichern und zu hosten, in Cloudlösungen, die wir hier vor Ort anbieten".

Daten seien damit untereinander tausch- wie nutzbar und hätten auch einen gemeinsamen Schutzstandard, "egal, ob sie bei SAP, bei Google Deutschland oder anderswo Ihre Daten speichern", sagte der Minister. "Wir wollen erreichen, dass wir auf der Höhe der Zeit bleiben." Angesichts des veränderten Verbraucherverhaltens, des Klimaschutzes und der Digitalisierung stehe die Branche vor großen Aufgaben. Die Politik müsse dafür sorgen, "dass der Einzelhandel am Ende nicht zu einer seelenlosen Verkaufsmaschine wird", sondern seine "bunte Vielfalt" auch in den nächsten 20 und 30 Jahren bewahren könne. "Das möchte ich Ihnen gerne zusagen", so der Minister.

Beim Aufbau des Cloudnetzwerks arbeitet Deutschland mit Frankreich zusammen eng zusammen. Zu den beteiligten deutschen Unternehmen gehören etwa SAP, die Deutsche Telekom, Siemens, Robert Bosch und die Deutsche Bank. Gaia-X soll Ende 2020 an den Start gehen.

