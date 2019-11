Mainz (ots) - Freitag, 29. November 2019, 18.30 Uhr, Erstausstrahlung"nano", das einzige werktägliche Wissenschaftsmagazin im deutschen Sprachraum, ging am 1. Dezember 1999 um 18. 30 Uhr in 3sat an den Start. Das gemeinsam von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD veranstaltete Magazin berichtet aus der Welt der Wissenschaft, beleuchtet aber auch die wissenschaftlichen Hintergründe zu Themen des Tages. Anlässlich des 20. Geburtstags zeigt 3sat am Freitag, 29. November 2020, 18.30 Uhr, die Dokumentation "nano spezial: Ökochancen - Alternativen für eine nachhaltige Zukunft" in Erstausstrahlung. "Wer an fundierter, aktueller Berichterstattung aus allen Bereichen der Wissenschaft interessiert ist, ist bei 'nano' richtig", so 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau. "Jeden Tag macht die 'nano'-Redaktion Ereignisse und ihre Folgen begreifbar, erklärt, ordnet ein, stellt Zusammenhänge her - verständlich und präzise."Mehr als 4.000 "nano"-Ausgaben hatte 3sat seit dem Start des Wissenschaftsmagazins im Programm. Die Themenpalette reicht von Medizin, Technik, Umwelt, Natur, Physik, Chemie, Biologie, Astronomie und Raumfahrt, Computer und Internet bis zu Bildungsthemen. "nano spezial"-Ausgaben und monothematische Ausgaben widmen sich ausführlich einem gesellschaftlich besonders relevanten Thema. So berichtet "nano" beispielsweise jedes Jahr live vom Klimagipfel.Nachhaltigkeit ist von Anfang an ein großes Thema bei "nano". Die Jubiläumssendung am Freitag, 29. November, 18.30 Uhr, beschäftigt sich mit Alternativen für eine nachhaltige Zukunft. Ingolf Baur, Filmemacher und "nano"-Moderator der ersten Stunde, stellt zukunftsweisende Projekte vor, die zeigen, wie wir nachhaltig leben und wirtschaften können. Zukunftsforscherin Christiane Varga, Kulturwissenschaftler Thomas Macho und Kabarettist Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig beschreiben die Lage aus ihrer Sicht, erklären, wie die ökologische Wende gelingen kann, und zeigen, wie sie selbst mit diesen Herausforderungen umgehen. Themen sind unter anderem Permakultur, ein Pionierprojekt zur Speicherung von regenerativen Energien in Wohnhäusern sowie ein Passagierflugzeug, das komplett emissionsfrei fliegt.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nano"20 Jahre 'nano'" im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/y3y/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4445499