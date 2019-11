Aus dem Urlaub zurück spricht unsere aktienlust.tv-Korrespondentin Nicole Straub mit Mick Knauff über die aktuellen Entwicklungen am Aktienmarkt und natürlich auch in der Geldpolitik. Jetzt hat die erste Volks- und Raiffeisenbank Negativzinsen eingeführt. Was heißt das und wie geht es weiter? Auch Wirecard ist heute wieder ein Thema der Beiden. Darüber hinaus sprechen sie über die aktuelle Ausgangslage beim Goldpreis. Befindet sich dieser in der Korrektur oder vor der nächsten Rally? Zudem werfen ...

