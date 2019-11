Diese Frage beschäftigt Anleger seit Langem: Ist Value oder Growth der bessere Investmentansatz? Seit geraumer Zeit haben Finanzprodukte mit Schwerpunkt Wachstumstitel aus den USA deutlich die Nase vorn.

Sind unterbewertete Aktien, deren Kurse eher langfristig steigen, auf Dauer besser als Aktien von Unternehmen, die vor allem schnell wachsen, aber sich noch nicht langfristig behaupten mussten? Investieren Anleger besser wie Value-Investor Warren Buffett und seine Anhänger in solide und erprobte Geschäftsmodelle, oder in die Internetriesen von morgen, die kaum Geld verdienen, aber ihren Umsatz jedes Jahr verdoppeln?Die die Fondsgesellschaft Moventum AM kürzlich festgestellt hat, verzeichneten Growth-Investoren in den zurückliegenden drei Jahren deutlich höhere Renditen als Value-Anleger. Während entsprechende Aktien, die dem Growth-Sektor zuzuordnen sind, um rund 60 Prozent geklettert sind, konnten Value-Werte nur um 30 Prozent zulegen.

Die Aussichten sprechen weiterhin für Growth

Nach wie vor entwickeln sich Finanzprodukte mit Wachstumsschwerpunkt vor dem Hintergrund niedriger Zinsen und des geringen weltwirtschaftlichen Wachstums besser als der Durchschnitt. Darüber hinaus würden Growth-Aktien besonders von steigenden Zinsen profitieren, sollte sich die Geldpolitik wieder ändern. Nach jüngsten Umfragen gehen beinahe 38 Prozent aller Anleger von einer Rezession im kommenden Jahr aus, womit das Rezessionsrisiko nach Einschätzung der Anleger den höchsten Wert seit der Finanzkrise 2008/2009 erreicht hat. Auch das spielt den Aktien der wachstumsstarken Unternehmen in die Karten. ...

