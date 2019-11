Vaduz (ots) - Die Steuerverwaltung und das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF haben am 15./18. November 2019 eine Verständigungsvereinbarung betreffend der Aufnahme der "Ost - Ostschweizer Fachhochschule" in die Liste der öffentlich-rechtlichen Institutionen mit gemeinsamer Beteiligung unterzeichnet. Damit werden Mitarbeitende mit Ansässigkeit in Liechtenstein, welche ihren Arbeitsplatz bei der neuen Ost haben, weiterhin ausschliesslich in Liechtenstein besteuert.



Die Verständigung war erforderlich, da im Rahmen der Neustrukturierung des Hochschulwesens im Kanton St. Gallen die Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs (NTB), die Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen (FHS) zu einer einzigen Institution als Ost - Ostschweizer Fachhochschule zusammengeführt werden. Liechtenstein hat hierzu eine Vereinbarung mit den Kantonen St. Gallen, Schwyz, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Thurgau abgeschlossen. Diese regelt neben der Trägerschaft unter anderem auch die Organisation, den Leistungsauftrag und die Finanzierung der Ost. Die Verständigungsvereinbarung gilt ab 1. Januar 2020 und schliesst damit nahtlos an die Regelung betreffend NTB an.



