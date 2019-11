DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122,32 EUR 1223,2 EUR 122,28 EUR 1711,92 EUR 122,28 EUR 1589,64 EUR 122,3 EUR 1345,3 EUR 122,3 EUR 2812,9 EUR 122,3 EUR 18956,5 EUR 122,3 EUR 2812,9 EUR 122,28 EUR 489,12 EUR 122,28 EUR 244,56 EUR 122,32 EUR 2813,36 EUR 122,32 EUR 1345,52 EUR 122,32 EUR 1223,2 EUR 122,36 EUR 2202,48 EUR 122,28 EUR 1589,64 EUR 122,18 EUR 1099,62 EUR 122,18 EUR 17593,92 EUR 121,96 EUR 3170,96 EUR 121,94 EUR 2804,62 EUR 121,94 EUR 1951,04 EUR 121,94 EUR 2926,56 EUR 121,94 EUR 12437,88 EUR 121,9 EUR 2925,6 EUR 121,86 EUR 1096,74 EUR 121,84 EUR 10112,72 EUR 121,84 EUR 7432,24 EUR 121,74 EUR 9982,68 EUR 121,74 EUR 6573,96 EUR 121,74 EUR 243,48 EUR 121,74 EUR 486,96 EUR 121,74 EUR 973,92 EUR 121,72 EUR 19353,48 EUR 121,68 EUR 2920,32 EUR 121,46 EUR 4858,4 EUR 121,46 EUR 12753,3 EUR 121,48 EUR 2794,04 EUR 121,48 EUR 1457,76 EUR 121,54 EUR 2552,34 EUR 121,5 EUR 13243,5 EUR 121,5 EUR 2308,5 EUR 121,5 EUR 243 EUR 121,5 EUR 729 EUR 121,5 EUR 607,5 EUR 121,5 EUR 850,5 EUR 121,52 EUR 1336,72 EUR 121,52 EUR 1215,2 EUR 121,58 EUR 19452,8 EUR 121,76 EUR 1582,88 EUR 121,76 EUR 1339,36 EUR 121,66 EUR 18370,66 EUR 121,66 EUR 364,98 EUR 121,66 EUR 11192,72 EUR 121,66 EUR 973,28 EUR 121,66 EUR 5596,36 EUR 121,58 EUR 16778,04 EUR 121,64 EUR 851,48 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 121,64 EUR 13745,32 EUR 121,64 EUR 2797,72 EUR 121,58 EUR 1215,8 EUR 121,38 EUR 2427,6 EUR 121,36 EUR 5825,28 EUR 121,36 EUR 13349,6 EUR 121,44 EUR 10200,96 EUR 121,44 EUR 3036 EUR 121,44 EUR 364,32 EUR 121,44 EUR 607,2 EUR 121,44 EUR 607,2 EUR 121,44 EUR 3278,88 EUR 121,36 EUR 121,36 EUR 121,36 EUR 121,36 EUR 121,36 EUR 242,72 EUR 121,48 EUR 2794,04 EUR 121,48 EUR 4616,24 EUR 121,48 EUR 2915,52 EUR 121,48 EUR 5588,08 EUR 121,48 EUR 4616,24 EUR 121,6 EUR 14348,8 EUR 121,6 EUR 4012,8 EUR 121,6 EUR 608 EUR 121,6 EUR 1216 EUR 121,56 EUR 3768,36 EUR 121,56 EUR 607,8 EUR 121,56 EUR 243,12 EUR 121,56 EUR 364,68 EUR 121,56 EUR 1094,04 EUR 121,56 EUR 18720,24 EUR 122,1 EUR 17826,6 EUR 122,14 EUR 16244,62 EUR 122,14 EUR 1709,96 EUR 122,14 EUR 610,7 EUR 122,18 EUR 244,36 EUR 122,18 EUR 366,54 EUR 122,18 EUR 488,72 EUR 122,18 EUR 2810,14 EUR 122,18 EUR 2810,14 EUR 121,84 EUR 1340,24 EUR 121,84 EUR 487,36 EUR 121,84 EUR 243,68 EUR 121,84 EUR 974,72 EUR 121,84 EUR 243,68 EUR 121,76 EUR 3165,76 EUR 121,76 EUR 7670,88 EUR 121,76 EUR 6453,28 EUR 121,9 EUR 17187,9 EUR 122,06 EUR 3051,5 EUR 122,06 EUR 4027,98 EUR 122,06 EUR 244,12 EUR 122,06 EUR 2197,08 EUR 122,06 EUR 244,12 EUR 122,06 EUR 9154,5 EUR 122,24 EUR 9779,2 EUR 122,24 EUR 9656,96 EUR 122,34 EUR 244,68 EUR 122,28 EUR 6725,4 EUR 122,28 EUR 1100,52 EUR 122,28 EUR 11005,2 EUR 122,36 EUR 367,08 EUR 122,36 EUR 244,72 EUR 122,36 EUR 4037,88 EUR 122,36 EUR 856,52 EUR 122,36 EUR 367,08 EUR 122,36 EUR 367,08 EUR 122,36 EUR 611,8 EUR 122,36 EUR 489,44 EUR 122,36 EUR 489,44 EUR 122,36 EUR 9054,64 EUR 122,36 EUR 2324,84 EUR 122,24 EUR 855,68 EUR 122,24 EUR 733,44 EUR 122,24 EUR 611,2 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 121,8272 EUR 549440,8400 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-15; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS MIC: BATE --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55117 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0295 2019-11-20/17:05