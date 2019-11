Dr. Martha Scheiber wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Dr. Martha Scheiber wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen 20.11.2019 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Dr. Martha Scheiber wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen Luzern, 20. November 2019 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG schlägt den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2020 Frau Dr. Martha Scheiber (54) zur Wahl vor. Martha Scheiber soll im Verwaltungsrat auf Wilhelm Hansen folgen, der wie bereits angekündigt nach elf Jahren erfolgreichen Wirkens für Mobimo nicht erneut zur Wiederwahl antreten wird. Martha Scheiber war bis 2019 Leiterin Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Pax Holding und in dieser Funktion auch zuständig für das Immobilienanlageportfolio der Versicherung. Als Verwaltungsratspräsidentin und CEO der Pax Verwaltungen AG zeichnete sie verantwortlich für die Immobiliendienstleistungen der Pax und als Verwaltungsratspräsidentin der Pax Anlage AG begleitete sie auf strategischer Ebene die Immobilienentwicklung der bis 2017 börsenkotierten Gesellschaft. Vor ihrem Einstieg bei der Pax war Martha Scheiber für Schweizer Grossbanken in unterschiedlichen Kaderfunktionen tätig, zuletzt in der Beratung institutioneller Kunden. Seit dem Jahr 2014 ist Martha Scheiber Verwaltungsrätin der Luzerner Kantonalbank. Martha Scheiber hat an der ETH Zürich Physik studiert (Abschluss als dipl. Natw. ETH) und an der Universität St. Gallen Volkswirtschaft. Das Studium an der HSG schloss sie mit einer Dissertation in Asset Liability-Theorie ab (Abschluss als Dr. oec. HSG). Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG ist überzeugt, dass Martha Scheiber mit ihrer langjährigen, umfassenden Erfahrung aus Asset Management und Immobilien, Assekuranz und Finanzmarkt sowie ihrem naturwissenschaftlichen Hintergrund ein idealer Neuzugang darstellt. Über die Besetzung der Komitees wird der Verwaltungsrat an seiner konstituierenden Sitzung nach der Generalversammlung vom 31. März 2020 befinden. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats +41 44 268 25 25 peterschaub@weber-schaub.ch www.mobimo.ch Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 3,2 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=BEYIJGUCCF Dokumenttitel: Mobimo_20.11.2019 --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- 917479 20.11.2019 CET/CEST ISIN CH0011108872 AXC0324 2019-11-20/17:35