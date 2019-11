Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Bezugsfrist für neue Aktien aus Barkapitalerhöhung startet am 22. November 2019 DGAP-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Bezugsfrist für neue Aktien aus Barkapitalerhöhung startet am 22. November 2019 20.11.2019 / 18:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Lloyd Fonds AG: Bezugsfrist für neue Aktien aus Barkapitalerhöhung startet am 22. November 2019 - Weitere wichtige Schritte zur Barkapitalerhöhung; Bezugsangebot beginnt am 22. November 2019; Privatplatzierung an qualifizierte Anleger am 16. Dezember 2019 - Wertpapierprospekt (EU-Wachstumsprospekt) durch BaFin am 20. November 2019 gebilligt - Closing: Übernahme der Lange Assets & Consulting GmbH am 20. November 2019 erfolgt Hamburg, 20. November 2019 Weitere wichtige Schritte zur Barkapitalerhöhung; Bezugsangebot beginnt am 22. November 2019; Privatplatzierung an qualifizierte Anleger am 16. Dezember 2019 Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) unternimmt weitere entscheidende Schritte auf dem Weg zur von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. Juni 2019 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch Ausgabe von (bis zu) 1,5 Mio. neuen Aktien. Der Angebotspreis der neuen Aktien in Höhe von EUR 5,36 entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der bestehenden Aktien der Gesellschaft im elektronischen Xetra-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt/Main an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Festsetzung durch den Vorstand (wie im Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. Juni 2019 bestimmt). Das öffentliche Bezugsangebot über die neuen Aktien an die Aktionäre der Gesellschaft beginnt am 22. November 2019 und endet am 13. Dezember 2019. Etwaige von den Aktionären nicht gezeichnete neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung am 16. Dezember 2019 qualifizierten Anlegern zum Erwerb angeboten. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft soll voraussichtlich am 19. Dezember 2019 erfolgen. Die neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2019 voll dividendenberechtigt. Die Durchführung der Barkapitalerhöhung unterliegt insbesondere der Voraussetzung, dass ein Bruttoemissionserlös in Höhe von mindestens EUR 6 Mio. erzielt wird. Wertpapierprospekt (EU-Wachstumsprospekt) durch BaFin am 20. November 2019 gebilligt Die Barkapitalerhöhung beinhaltet ein öffentliches Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre auf Basis eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts (EU-Wachstumsprospekt) nach den Vorgaben der EU-Prospektverordnung 2017/1129 auf Grundlage der Quartalszahlen der Lloyd Fonds AG per 30. September 2019. Der Wertpapierprospekt enthält ausführliche Informationen zur Gesellschaft und Risikohinweise und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations/Kapitalmaßnahmen abrufbar. Klaus M. Pinter, CFO der Lloyd Fonds AG, kommentiert: "Wie auf unserer diesjährigen Hauptversammlung angekündigt, haben wir die Interessen unserer Aktionärinnen und Aktionäre bei der Umsetzung der Transaktion umfassend berücksichtigt und verfolgen einen transparenten Prozess. Dazu gehört der erfolgreiche Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens in Bezug auf den Erwerb der Geschäftsanteile der SPSW Capital GmbH; zudem wurde die Werthaltigkeit der einzubringenden Geschäftsanteile durch einen gerichtlich bestellten Gutachter überprüft. Für das öffentliche Bezugsangebot an die Aktionäre haben wir einen Wertpapierprospekt erstellt; dieser wurde heute durch die BaFin gebilligt." Closing: Übernahme der Lange Assets & Consulting GmbH am 20. November 2019 erfolgt Zudem wurde heute die Übernahme von 90 Prozent der Anteile des Hamburger Vermögensverwalters Lange Assets & Consulting GmbH mit der Eintragung in das Handelsregister abgeschlossen. Im September 2019 hatte die BaFin die Freigabe im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens erteilt. Mit dem Abschluss der Transaktion ist ein wesentlicher Meilenstein der Umsetzung der Strategie 2019+ der neu formierten Lloyd Fonds AG erfolgt. Die Hamburger Vermögensverwaltung betreut vermögende Privatkunden, Family Offices und Stiftungen und verwaltet ein Volumen von insgesamt rund 350 Mio. EUR Assets under Management. Dazu Thomas Lange, geschäftsführender Gesellschafter der Lange Assets & Consulting GmbH: "Mein Team und ich freuen uns sehr, nun auch formal Teil der Lloyd Fonds-Gruppe zu sein und damit von der Kompetenz und dem gesamten Netzwerk profitieren zu können. Gemeinsam erwarten wir ein großes weiteres Wachstumspotenzial." Über die Lloyd Fonds AG: Die Lloyd Fonds AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager*. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) gelistet. Das neue Geschäftsmodell stützt sich auf drei Säulen. In der LF-Linie wird eine klar strukturierte Palette von offenen Investmentfonds für ein breites Publikum angeboten. Erfahrene Asset Manager steuern diese aktiv mit klar definierten Anlagezielen und transparenten Rendite- und Risikoprofilen. Das Angebot im LF-System umfasst ein digitales Angebot für Vermögensaufbau und -optimierung. Der dafür von einem eigenen Expertenteam auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelte Algorithmus stellt optimierte, individuelle Kundenportfolios zusammen. In der Säule LF-Vermögen wird vermögenden Kunden eine ganzheitliche Beratung in allen Finanzfragen angeboten. Dies geschieht unter Nutzung der Marktkompetenz der Lloyd Fonds-Gruppe für Anlagen in Direktinvestments, Fonds und Immobilien. Ziel der Strategie 2019+ ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. *u.a. vorbehaltlich Genehmigungen der Aufsichtsbehörden. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der Lloyd Fonds AG, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Deutschland, oder auf der Webseite www.lloydfonds.de kostenfrei erhältlich sein. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden, außer in Deutschland. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Lloyd Fonds AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Die Lloyd Fonds AG ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der Lange Assets & Consulting GmbH tätig. Die Lange Assets & Consulting GmbH hat ihren Sitz in den Alsterarkaden 20, 20354 Hamburg und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die Lange Assets & Consulting GmbH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV). Die Anlageberatung bezieht sich ausschließlich auf folgende Investmentvermögen: Lloyd Fonds - Quality & Growth, Lloyd Fonds - European Hidden Champions und Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities. 