Die deutsche Botschaft in Ankara hatte den Anwalt beauftragt, Informationen für Asylverfahren einzuholen. Bei seiner Festnahme sollen sensible Akten beschlagnahmt worden sein.

Die türkische Polizei hat Mitte September einen Anwalt inhaftiert, der für die deutsche Botschaft in Ankara tätig war. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Weiter hieß es, das Ministerium setze sich intensiv für eine Klärung der Vorwürfe und eine Aufhebung der Untersuchungshaft ein. Wie "Spiegel" sowie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichteten, geht es um den Vorwurf der Spionage.

Der türkische Jurist hatte den Auftrag, Informationen für Asylverfahren einzuholen, die in Deutschland laufen. So recherchierte er etwa, ob gegen ...

