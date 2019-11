Petro Welt Technologies AG Ergebnis: Q1-Q3/2019: Effizienzsteigerung unterstützt weiteres Wachstum DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis Petro Welt Technologies AG Ergebnis: Q1-Q3/2019: Effizienzsteigerung unterstützt weiteres Wachstum 20.11.2019 / 22:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Petro Welt Technologies AG Ergebnis Q1-Q3/2019: Effizienzsteigerung unterstützt weiteres Wachstum * Umsatz in den ersten drei Quartalen 2019 um 1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen * Operatives und finanzielles Ergebnis des 3. Quartals übertrifft Ergebnis des Vorjahreszeitraums * Anstieg des Anteils der Exportlieferungen von Wellprop auf 20 % * Senkung der Verwaltungskosten um 9,2 % gegenüber dem Vorjahr * Anstieg der Bilanzsumme um 17,1 % und Erhöhung der Eigenkapitalquote Wien, 20. November 2019 Im Einklang mit dem globalen Trend der Ölindustrie, der sich auch in der Verlängerung des Abkommens der "OPEC+" zur Drosselung der Ölförderung niederschlug, sank die tägliche Ölproduktion Russlands zwischen Mai und Juli um mehr als 2 % gegenüber dem Niveau vom Oktober 2018. Es wird erwartet, dass die russischen Ölgesellschaften ihre Produktion im 4. Quartal 2019 zurückfahren und die aktuellen Jahresproduktionspläne nach unten revidieren. Im 3. Quartal 2019 gelang es der PeWeTe Gruppe, den für das erste Halbjahr ausgewiesenen Umsatzrückgang umzukehren. Während der Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 % stieg, war im 3. Quartal im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 23,4 % zu verzeichnen. Wellprop steigerte erfolgreich die Exportlieferungen auf 20 % seines Umsatzes, was zwar die Umsatzerlöse erhöhte, aber auch zusätzliche Transportaufwendungen verursachte. Auch die Verwaltungskosten des Konzerns konnten weiter optimiert und um 9,2 % gesenkt werden, von 18,1 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2018 auf 16,4 Mio. EUR in den ersten drei Quartalen 2019. In der Kasachstan-Sparte konnte ebenfalls die Effizienz verbessert werden. In der Berichtswährung (EUR) stieg der Umsatz im Zeitraum von Januar bis September 2019 um 7,4 % auf 4,7 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 0,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 1,1 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten 2019 konnte durch den fulminanten Anstieg des Nettofinanzergebnisses (Finanzertrag abzüglich Finanzaufwand) des Konzerns um 38,9 % der Rückgang des Ergebnisses vor Steuern (PBT), das unter dem rückläufigen Auftragsvolumen litt, teilweise aufgefangen werden. Demzufolge fiel der Rückgang um 11,3 % beim PBT geringer aus als das Minus von 18,6 % beim EBIT. Die Konzernbilanzsumme stieg von 381,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2018 um 17,1 % auf 446,9 Mio. EUR zum 30. September 2019. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den starken Zuwachs bei den Sachanlagen zurückzuführen. Darüber hinaus verzeichnete der Konzern einen saisonalen Anstieg der Forderungen, während sich die Liquiditätsposition um 13,0 % auf 143,0 Mio. EUR erhöhte. Das Eigenkapital stieg um 25,1 % auf 256,9 Mio. EUR zum Ende der Berichtsperiode an, hauptsächlich aufgrund einer Verbesserung bei der Währungsumrechnungsrücklage. Dies führte zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 57,5 % zum 30. September 2019, gegenüber 53,8 % zum 31. Dezember 2018. Der Bericht über das 1. bis 3. Quartal 2019 der Petro Welt Technologies AG steht auf www.pewete.com zum Download bereit. Leistungskennzahlen Q1-Q3 Q1-Q3 +/- % 2019 2018 Umsatzerlöse in 218,4 216,1 1,0 % MEUR EBITDA in 43,7 49,6 -11,9% MEUR EBIT in 14,8 18,1 -18,6% MEUR EBITDA-Rendite 20,0 % 22,9 % - EBIT-Rendite 6,8 % 8,4 % - Konzernergebnis in 12,6 15,9 -20,4 MEUR % Ergebnis je Aktie in EUR 0,26 0,33 - Eigenkapital* in 256,9 205,4 25,1 % MEUR Durchschnittliche 3.398 3.146 8,0 % Mitarbeiterzahl * per 30. September 2019 bzw. 31. Dezember 2018 Kontakt: Konstantin Huber be.public Corporate & Financial Communications GmbH T: +43 1 503 2 503 29 huber@bepublic.at Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich ISIN: AT0000A00Y78