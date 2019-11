Koordinierte Investitionen in Technologie, Partnerschaften und Talente stellen sicher, dass Kunden auf der ganzen Welt künstliche Intelligenz einsetzen können, um die besten Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen

NEW YORK, Nov. 21, 2019 um eine Kombination von Partnerschaften und proprietärer Technologie sowie erhöhte Servicebereitschaft weltweit bekanntgegeben.



"KI bietet unseren Kunden die Möglichkeit, den potenziellen Wert der riesigen und stetig wachsenden Mengen an Geschäftsdaten zu erschließen und die Risiken und Kosten zu senken, die damit verbunden sind", sagte Roger Pilc, President und General Manager von Epiq Legal Solutions. "Epiq ist bereits der führende Anbieter von KI-fähigen technologieunterstützten Überprüfungsdiensten und hat nun die weltweite Reichweite seiner KI-Dienste und geschulten Mitarbeiter erweitert."

Als Teil der Initiative des Unternehmens zur Ausweitung von KI gab Epiq heute bekannt, dass die neuesten Versionen von NexLP, Brainspace und Relativity Analytics weltweit in seinen branchenführenden globalen Rechenzentren eingeführt werden. Epiq arbeitet nicht nur eng mit ausgewählten Technologieführern der Branche im Bereich KI zusammen, sondern setzt auch Datenwissenschaftler und proprietäre Algorithmen ein, um für seine Kunden neue Produkte mit transformativen Fähigkeiten zu entwickeln.

Um die Anwendung von KI in seinen Diensten umfassend zu ermöglichen, zertifiziert Epiq über 300 seiner Angestellten in den Bereichen Dokumentenüberprüfung, Kundenservice, Lösungsarchitektur und Betrieb mithilfe von detaillierten und unternehmenseigenen Schulungsprogrammen.

Mit dieser Kapazitätserweiterung kann Epiq seinen globalen Kundenstamm effektiv bedienen, einschließlich der Verwaltung von Projekten in mehreren Gerichtsbarkeiten. Epiq kann jetzt die kontinuierliche Fähigkeit sicherstellen, KI-unterstützte Arbeitsabläufe in Sprachen wie Mandarin, Kantonesisch, Koreanisch und Japanisch zu verwalten.

"Epiq bringt das fundierteste Wissen in die Kunst und Wissenschaft der Datenüberprüfung ein und arbeitet dabei eng mit branchenführenden Analytikern zusammen", sagte Eric Crawley, Vice President Review and Analytics. "Um sensible Daten, einschließlich privilegierter Informationen, effektiv zu sammeln, ist eine robuste Kombination aus Mensch und Maschine erforderlich. Wir freuen uns, dass unsere KI-Kompetenz auch in den Bereichen Information Governance und Datenschutzverletzungen einen Vorteil bietet und es Epiq ermöglicht, unseren Kunden einen breiteren Mehrwert zu bieten."

Epiq verfügt über umfassende Erfahrung in der Anwendung fortschrittlicher Analytik auf eDiscovery-Angelegenheiten zum Nutzen seiner Kunden, wobei KI im vergangenen Jahr bei mehr als 1.000 Angelegenheiten, behördlichen Überprüfungen und internen Untersuchungen eingesetzt wurde. Zu den jüngsten Kundenprojekten gehört die Nutzung von KI für eine führende internationale Bank, einen nationalen Gesundheitsdienstleister und eine der größten Städte Amerikas. Die Art der Angelegenheit und die Projektgröße waren in jedem Fall sehr unterschiedlich, aber diese Kunden suchten die Kosten-, Zeit- und Qualitätsvorteile, die nur Epiq bieten kann.



Über Epiq

Epiq, ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen, übernimmt umfangreiche und zunehmend komplexe Aufgaben für Unternehmensberater, Anwaltskanzleien und Geschäftsleute - mit Effizienz, Klarheit und Vertrauen. Kunden verlassen sich auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsabläufen, Sammelklagen und Gruppenschadensersatzklagen, Gerichtsverfahren, eDiscovery, behördlichen Vorschriften, Compliance-, Restrukturierungs- und Insolvenzangelegenheiten zu optimieren. Fachexperten und Technologien von Epiq schaffen Effizienz durch Fachwissen und bieten leistungsstarken Kunden auf der ganzen Welt Vertrauen. Erfahren Sie mehr unter https://www.epiqglobal.com.