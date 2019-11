Das Jahresende ist auch die Zeit der Abrechnungen. An vielen Punkten kann der Steuerzahler Geld sparen, wenn er jetzt rechtzeitig Anträge stellt und Rechnungen entweder aufschiebt oder noch im laufenden Jahr bezahlt.Nur was 2019 bezahlt wurde, kann 2019 abgesetzt werdenWer eine Steuererklärung macht und dabei möglichst viel zurückbekommen möchte, sollte sich überlegen, welche Rechnungen er möglichst schnell noch bezahlt oder was aufgeschoben werden kann. Nur das, was 2019 bezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...