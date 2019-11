"Nürnberger Nachrichten" zu Qualitätsjournalismus:

"Was es durchaus gibt, das sind Politiker, die den Versuch unternehmen, Berichterstattung in ihrem Sinne zu beeinflussen - und das ganz subtil: indem sie Nichtigkeiten groß inszenieren, Journalisten ausgewählte Informationen zustecken oder ihnen über ihre PR-Abteilungen vorgefertigte Berichte und gar ausformulierte Interviews liefern. In gut ausgestatteten Redaktionen wird es beim Versuch bleiben. Für deren Journalisten endet die Arbeit nicht mit dem Erhalt einer Pressemitteilung aus einem Ministerium, sie beginnt damit erst."/yyzz/DP/he

